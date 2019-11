Google Stadia: confermati 10 nuovi giochi per il D1, uno sarà gratis

Domani è il 19 novembre 2019, una data che per alcuni potrebbe significare poco ma che per altri è definitivamente legata a Google Stadia: il servizio di game streaming del colosso di Mountain View inizierà infatti proprio domani. Ovviamente uno dei dettagli più interessanti per molti giocatori è la line up iniziale di giochi, che fino a poche ore fa era composta da 12 titoli, tra i quali spiccano Red Dead Redemption 2, Destiny 2 La collezione (gratis per Stadia Pro) e Assassin’s Creed Odyssey.

Parliamo al passato perché da poco è stato confermato un nuovo gruppo di giochi disponibili da domani per Google Stadia; ecco l’elenco delle nuove aggiunte:

Attack on Titan: Final Battle 2 (Koei Tecmo)

Farming Simulator 2019 (Focus Home Interactive)

Final Fantasy XV (Square Enix)

Football Manager 2020 (SEGA)

Grid 2019 (Codemasters)

Metro Exodus (Deep Silver)

NBA 2K20 (2K Games)

Rage 2 (Bethesda Softworks)

Samurai Shodown (Disponibile in Stadia Pro)

Trial Rising (Ubisoft)

Wolfenstein: Youngblood (Bethesda Softwork)

Vediamo quindi ora l’elenco completo dei giochi disponibili su Google Stadia al D1:

Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft)

Destiny 2: The Collection (Disponibile in Stadia Pro)

GYLT (TequilaWorks)

Just Dance 2020 (Ubisoft)

Kine (Gwen Frey)

Mortal Kombat 11 (Warner Bros. Interactive Entertainment)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (Square Enix)

Samurai Shodown (SNK)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (Square Enix)

Thumper (Drool)

Tomb Raider: Definitive Edition (Square Enix)

Attack on Titan: Final Battle 2 (Koei Tecmo)

Farming Simulator 2019 (Focus Home Interactive)

Final Fantasy XV (Square Enix)

Football Manager 2020 (SEGA)

Grid 2019 (Codemasters)

Metro Exodus (Deep Silver)

NBA 2K20 (2K Games)

Rage 2 (Bethesda Softworks)

Samurai Shodown (Disponibile in Stadia Pro)

Trial Rising (Ubisoft)

Wolfenstein: Youngblood (Bethesda Softwork)

Inoltre, questi qui sotto sono i giochi che arriveranno su Google Stadia entro la fine di dicembre 2019:

Borderlands 3

Darksiders Genesis (data di uscita: 5 dicembre per Stadia e PC)

Dragon Ball Xenoverse 2

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Come avete potuto leggere, pare che anche Samurai Shodown sarà incluso tra i titoli gratuiti di Stadia Pro: visto che si parla di giochi D1, supponiamo che sia disponibile gratuitamente insieme a Destiny 2 La collezione già questo novembre.

Diteci, cosa ne pensate della proposta di Google Stadia?