Google Stadia non supporterà il 4G, è una piattaforma solo domestica

Google Stadia è una piattaforma da casa: è stato confermato che il nuovo servizio non supporterà le reti 4G; ecco tutti i dettagli in merito.

Arrivano altre informazioni su Google Stadia, il servizio di game streaming del colosso di Mountain View. A riferircele è Phil Harrison stesso che ha parlato di Stadia durante un recente incontro avvenuto a Londra. Dopo aver scoperto quale sarà il prezzo dei giochi singoli e che il consumo dati non sarà massiccio, ci viene detto che Google Stadia non supporterà le connessioni 4G.

Google Stadia non è quindi pensato per giocare in piena mobilità. Arriverà in futuro la possibilità di giocare con una connessione 5G, ma comunque si tratterà di una feature applicabile solo alle connessioni domestiche e non quelle mobile come di smartphone e tablet. Anche nel caso nel quale vogliate sfruttare il servizio con tali dispositivi, dovrete comunque farlo da casa.

Google Stadia non è una piattaforma mobile e questo viene sottolineato anche dal fatto che l’interfaccia su dispositivi mobili non supporterà l’utilizzo del touch screen: potrebbe arrivare più avanti, ma al D1 sarà possibile controllare i giochi e l’interfaccia unicamente tramite un controller compatibile con il nostro dispositivo.

Per quanto riguarda il supporto ai dispositivi Apple e a quelli Android (ricodiamoci che inizialmente solo i Google Pixel saranno compatibili con Google Stadia), è stato confermato che sarà rilasciata un’applicazione dedicata: non servirà però per giocare, ma solo per gestire il proprio profilo Stadia (ad esempio per controllare la lista amici, la propria libreria o per modificare l’abbonamento).

Google Stadia è quindi una piattaforma da casa, come una console o un PC. Vi ricordiamo che fino al D1 sarà possibile preordinare l’Edizione Fondatore che include un Chromecast Ultra, un controller in colorazione speciale blu notte, tre mesi di abbonamento a Google Stadia Pro (per sé e per un amico) e Destiny 2 La collezione. Il costo di questa edizione è di 129.99 euro. Potete trovare tutte le informazioni a questo indirizzo.