Google Stadia Connect: tutti i dettagli su prezzo, data, giochi e annunci pre E3 2019

Google Stadia è stato presentata: ecco tutte le novità annunciate, prezzo, data di lancio, giochi e novità dell'evento Pre-E3 2019.

Oggi è andata in onda la tanto attesa conferenze pre E3 2019 del colosso di Mountain View: parliamo ovviamente di Google Stadia Connect, il secondo grande evento dedicato al servizio di game streaming. In realtà, nelle scorse ore abbiamo avuto modo di scoprire qualche dettagli su Google Stadia tramite un leak, ma ora non ha più importanza. Google Stadia Connect ha svelato tutti i dettagli ufficiali e non abbiamo bisogno di altro: ecco prezzo, data, giochi e tutte le novità annunciate.

Per iniziare è stato confermato che all’uscita sarà possibile giocare su TV (con Chromecast), PC Desktop, tablet e Pixel Smartphone 3 e 3A, come potete leggere nel nostro articolo dedicato. Si è poi passato subito al primo grande gioco che sarà disponibile al D1, Baldur’s Gate 3 di Larian Studios, presentato con un teaser: tutti i dettagli sono disponibili a questo indirizzo.

È stato inoltre riconfermato che per giocare in 4K, 60 FPS e audio 5.1 Surround sarà necessario avere accesso a una connessione da 35 Mbps. Potremo anche accontentarci del 720p, però, che richiederanno una connessione di 10 Mbps. A 20 Mbps, invece, potremo giocare in 1080p. Vi abbiamo riportato tutte le informazioni a questo indirizzo.

Successivamente sono stati confermati altri giochi: per iniziare, è stato mostrato Ghost Recon Breakpoint, con un nuovo trailer dal punto di vista dei Lupi, i cattivi del nuovo titolo di Ubisoft. Successivamente è stato mostrato un nuovo titolo Gylt, nel quale interpretiamo una ragazzina che deve fuggire da dei mostri: si tratta di un horror dai tratti molto cartoon realizzato da Tequila Works (RiME). Inoltre, è stato mostrato Get Packed, un gioco coop per quattro giocatori sia in locale che online, basato sulla fisica e sul caos totale: l’idea è che dobbiamo spostare una serie di oggetti, come se dovessimo fare un trasloco, ma il mondo attorno a noi cercherà di farci saltare in aria. È stato inoltre confermato anche The Division 2, l’MMO FPS di Ubisoft.

Subito dopo è stato confermato il prezzo del servizio. È stato svelato un abbonamento mensile, un budle D1 in edizione limitata e la possibilità di acquistare giochi singolarmente: potete trovare tutte le informazioni a questo indirizzo. Il tutto sarà disponibile in 14 Paesi, Italia compresa, nel novembre 2019.

Sono stati poi svelati una serie di giochi, oltre a quelli già citati, che saranno disponibili su Google Stadia:

DOOM Eternal

Wolfenstein: Youngblood

Destiny 2

Power Rangers: Battle For The Grid

Dragon Ball Xenoverse 2

Metro Exodus

Thumper

GRID

SAMURAI SHODOWN

Football Manager 2020

The Elder Scrolls Online

The Crew 2

Assassin’s Creed Odyssey

Trials Rising

NBA 2K

Borderlands 3

Farming Simulator 19

Mortal Kombat 11

Rage 2

FINAL FANTASY XV

Tomb Raider Trilogy

Darksiders Genesis

Just Dance 2020

Queste erano le novità annunciate in questo Google Stadia Connect: l’appuntamento, è stato svelato, sarà regolare nel corso dei mesi e sarà una specie di nuovo “Nintendo Direct” o “State of Play”, che ci permetterà di scoprire tutte le novità sul servizio.