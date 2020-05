Google Stadia Pro: svelati i giochi gratis di giugno

Come è ormai consuetudine per gli abbonati al servizio di Google Stadia, con l’arrivo di un nuovo mese la piattaforma di gaming in streaming di Mountain View è pronta a rimpolpare il proprio catalogo di giochi gratuiti. Nello specifico a giugno gli abbonati a Stadia Pro avranno modo di ottenere ben 6 nuovi giochi da inserire all’interno della propria ludoteca digitale.

A partire dal primo giugno, verranno introdotti su Google Stadia cinque nuovi giochi gratis tra i quali troveremo: Get Packed, l’esilarante party game cooperativo esclusivo per Stadia, che metterà voi e i vostri amici nei panni di alcuni folli traslocatori pronti a generare il delirio ovunque vadano e qualunque cosa tocchino. Il secondo gioco gratis aggiunto a giugno sarà Little Nightmare, un avventura dai tratti puzzle sviluppata da Tarsiers Studio che mischia saggiamente tematiche mistery ed horror a un mood che ricorda le opere di Tim Burton. Riuscirete a scovare tutti i macabri segreti delle Fauci insieme a Six?

A giugno ci sarà spazio anche per un piacchiduro per gli abbonati Pro di Google Stadia ovvero; Power Rangers Battle for the Grid. Gli ultimi due titoli che chiudono questa cinquina di nuovi titoli gratuiti saranno; il celebre indie FPS Superhot e il recente Panzer Dragoon Remake. Le sorprese non finiranno qui però, dato che a questi cinque giochi il 16 giugno se ne aggiungerà un sesto; l’MMORPG di Bethesda e Zenimax The Elder Scrolls Online.

Mese dopo mese la libreria dei giochi gratuiti regalato con Stadia Pro comincia a diventare sempre più ricca e varia di esperienze. Quale tra questi sei nuovi giochi in arrivo prossimamente siete più interessanti a giocare? Come vi state trovando con il servizio di gaming in streaming Google Stadia?