Sembra incredibile, ma è tutto vero: in un periodo in cui i rinvii sono all’ordine del giorno e nessun gioco sembra salvarsi, Warner Bros. Interactive Entertainment e WB Games Montreal hanno deciso di anticipare la data di uscita di Gotham Knights. L’annuncio è arrivato dalla Opening Night Live della Gamescom 2022, dove è stato mostrato anche un nuovo trailer per celebrare questo speciale avvenimento.

Gotham Knights

Il filmato divulgato durante la kermesse teutonica è molto simile ai precedenti e contiene ovviamente un recap generale di tutte le feature del gioco, oltre che una panoramica sui personaggi e soprattutto sui nemici. La vera notizia, in questo caso, è proprio l’anticipazione della release date: previsto inizialmente per il 25 ottobre 2022 solamente per next gen (dopo la cancellazione delle versioni Xbox One e PS4), ora il gioco sui cavalieri di Gotham sarà disponibile qualche giorno prima rispetto a quanto programmato.

Come annunciato sul palco della Opening Night Live della Gamescom 2022, infatti, Warner Bros. Interactive Entertainment e WB Games Montreal hanno deciso di pubblicare Gotham Knights il 21 ottobre 2022, con circa 4 giorni di anticipo rispetto alla data di uscita originale. Una bella sorpresa per tutti i fan della DC e in generale dei giochi con protagonisti i supereroi di proprietà di Warner Bros. Poco più in basso potete dare uno sguardo al nuovo trailer del gioco.

Non sappiamo quali siano stati i motivi dietro questa anticipazione, ma potrebbero essere legati anche all’arrivo di God of War Ragnarok. Il nuovo gioco di Santa Monica è infatti previsto per il 9 novembre 2022 e forse la vicinanza al kolossal per PS4 e PS5 ha spinto Warner Bros. ad anticipare la release. Un altro rinvio, in realtà, avrebbe potuto essere controproducente, considerando che il gioco era originariamente atteso per il 2021. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dalla Gamescom 2022.