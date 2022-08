Dopo Marvel’s Midnight Suns, è tempo di un altro rinvio: questa volta tocca al gioco basato su Harry Potter, ovvero Hogwarts Legacy. Sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Games, il titolo era inizialmente previsto per questo 2022, ma nel corso della serata di oggi il publisher ha annunciato il posticipo, svelando però la nuova data di uscita.

Hogwarts Legacy

L’annuncio è stato diffuso tramite i social network di Warner Bros. Dietro il rinvio ci sono i classici motivi di ottimizzazione del gioco e del voler offrire l’esperienza migliore agli utenti. C’è bisogno dunque di ancora un po’ di pulizia a livello grafico e visuale, oltre che di piccoli aggiustamenti che però richiederanno un po’ di tempo in più. Fortunatamente, come abbiamo accennato in apertura, Warner Bros. ha svelato ufficialmente anche la data di lancio, fissata per il 10 febbraio 2023.

La release date (la prima da quando venne annunciato il gioco nel 2020, visto che precedentemente i rinvii avevano indicato solamente la finestra di lancio) non varrà però per la versione Nintendo Switch del gioco. Come si legge nel comunicato di Warner Bros. Games, infatti, la data di uscita per la console ibrida del colosso nipponico sarà svelata a breve. Probabilmente Avalanche Software vuole essere sicura prima di poter svelare ufficialmente la versione destinata all’hardware di Kyoto, per evitare ulteriori rinvii. “Il team non vede l’ora di vedervi giocare, ma abbiamo bisogno di un po’ più di tempo per offrirvi la migliore esperienza di gioco possibile”, si legge nel comunicato lanciato nelle ultime ore.

Hogwarts Legacy uscirà il 10 febbraio 2023 per Playstation, Xbox e PC.

La data di lancio su Nintendo Switch sarà rivelata molto presto.

Il team non vede l’ora di vedervi giocare, ma abbiamo bisogno di un po’ più di tempo per offrirvi la migliore esperienza di gioco possibile. pic.twitter.com/PpGoubH324 — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) August 12, 2022

Hogwarts Legacy debutterà solamente nel 2023 e al momento la situazione per il prossimo anno rischia di non essere la migliore possibile. Attualmente, infatti, il calendario risulta essere decisamente affollato, come abbiamo visto con le uscite di Starfield, STALKER 2 e molti altri titoli: saranno necessari altri rinvii per evitare un ingolfamento totale dei primi mesi dell’anno oppure no?