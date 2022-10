Probabilmente era nell’aria, ma vederlo nero su bianco ci ha lasciati decisamente sorpresi. Stiamo parlando della reazione dei giocatori nei confronti di Gotham Knights, l’ultimo gioco prodotto da WB Games, dove si impersonano 4 dei cavalieri di Gotham al aseguito della scomparsa di Batman. Un gioco che fin dal suo reveal aveva sorpreso un po’ tutti, complice l’ottimo impato avuto da parte dei giochi della serie Arkham e in tanti erano sicuramente desiderosi di poter provare qualcosa di diverso.

Gotham Knights

Al momento le prime reazioni del pubblico sono decisamente freddine. In tanti criticano soprattutto i trenta frame al secondo su console, svelati a poche settimane dal lancio. Un problema che sembra averci risvegliato dall’incantesimo della next gen. Le critiche, decisamente feroci, non hanno risparmiato neanche A Plague Tale: Requiem (anche se quella è un’altra storia), ma ovviamente accoste a un gioco DC creano veramente stupore.

Oltre che su console, Gotham Knights è criticato anche su PC, dove un giocatore in particolare ha deciso di scagliarsi contro il movimento e il sistema di combattimento. “Devi combattere e non c’è nessun modo di fare un lock del nemico, i controlli sono limitati, mi sembra quasi sia un gioco mobile”, le parole di una recensione particolarmente negativa.

Gotham Knights è disponibile dal 20 ottobre 2022. Il gioco era inizialmente previsto su PS4 e Xbox One, ma a causa delle performance e della volontà del team di sviluppo di proporre un’esperienza di gioco all’altezza delle aspettative, il titolo è uscito solamente su PS5, PC, Xbox Series S e Xbox Series X. Non sarà l’unico gioco sui supereroi di questo periodo: nel corso del 2023, salvo rinvii, dovrebbero debuttare infatti il gioco della Suicide Squad (sviluppato da Rocksteady) e Marvel’s Spider-Man 2, sviluppato da Insomniac Games ed esclusiva PlayStation 5. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.