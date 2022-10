Dopo aver cancellato le versioni PS4 e Xbox One per concentrarsi solamente su PS5 e Xbox Series S|X, Gotham Knights non offrirà comunque una vera e propria esperienza next gen. Come riportato online, infatti, il gioco di casa WB Games Montreal non girerà a 60 frame al secondo, ma sarà bloccato a 30. A confermarlo è un rappresentante del team di sviluppo e publisher, che ha svelato l’informazione in merito nel gruppo Discord dedicato ai giornalisti che stanno in questo momento provando il gioco per la recensione.

“So che molti di voi si stanno chiedendo se esiste una performance mode per Gotham Knights su console. A causa di alcune feature che abbiamo nel gioco, come un’esperienza co-op completa e un open world estremamente dettagliato, non ci è possibile semplicemente scalare la risoluzione per offrire i 60 frame al secondo. Per questo motivo, il gioco è bloccato a 30fps su console”, si legge nel messaggio prontamente diffuso via Twitter e che conferma un post su ResetEra, dove un utente che ha ottenuto l’accesso anticipato al gioco aveva svelato il frame rate della nuova avventura con i personaggi DC.

Chiaramente questa dichiarazione di WB Games Montreal ci svela anche perché le versioni PS4 e Xbox One del gioco sono state cancellate. Se è impossibile per gli sviluppatori inserire una performance mode (dove si tende a premiare il frame rate invece della risoluzione) su console next gen come PS5 e Xbox Series S|X, sulle vecchie console probabilmente l’esperienza di gioco sarebbe stata ancora più terribile. Resta comunque un po’ di amaro in bocca per tutti gli utenti che attendevano il gioco e che sono oramai abituati a giocare titoli esclusivamente a 60 frame al secondo, che sembrano diventati lo standard per questa generazione di console.

They just responded to it only being 30 fps on console pic.twitter.com/iEbkBz5UKX — Beware the Batman (@Batman_Beware) October 15, 2022

Gotham Knights sarà disponibile a partire dal 21 ottobre 2022 su PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC, leggermente in anticipo rispetto a quanto programmato in precedenza.