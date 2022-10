Il mese di ottobre sta ormai giungendo al termine, e ci lascia con una quantità di nuove uscite videoludiche a dir poco impressionante. Una di queste è Gotham Knights, il nuovo titolo di Warner Bros Games Montreal tutto incentrato sulla bat-famiglia composta da Bat Girl, Nightwing, Robin e Red Hood. Il gioco è sul mercato da pochi giorni e si è subito distinto per una serie di criticità e problemi che non stanno facendo molto piacere ai giocatori. Su console si è parlato tanto del caso 30 FPS, mentre su PC è apparso un nuovo problema.

I giocatori che hanno deciso di acquistare la versione PC di Gotham Knights (lo potete trovare su Amazon) stanno segnalando molti problemi legati alla ricerca delle partite online. Le segnalazioni sono presto arrivate sul web, dove questi appassionati hanno scoperto che, al momento, il matchmaking per la parte online del titolo non funziona. In queste ore Warner Bros. Games ha dichiarato di essere al corrente della situazione, sottolineando di star preparando anche una soluzione al problema.

“Il team di sviluppo si sta impegnando per pubblicare una correzione sui problemi lato server, la quale dovrebbe risolvere il problema che sta impedendo ad alcuni giocatori PC di non riuscire unirsi a unirsi alle partite degli altri. Questa correzione non richiederà un aggiornamento del gioco, bensì basterà tornare al menu principale e continuare o riavviare il gioco”, questo è quanto ha affermato WB Games Montréal.

The team recently pushed a server side fix that should solve the issue where some PC players couldn't join each other's games! This fix does not require a game update; just go back to main menu and continue, or relaunch. #GothamKnights — Gotham Knights (@GothamKnights) October 23, 2022

Il problema relativo al matchmaking online ha dato parecchia noia a tantissimi appassionati, soprattutto perché il gioco si presta tantissimo a un’esperienza co-op online. La struttura a quattro eroi permette sia di giocare l’avventura in solitaria, cambiando a proprio piacimento i personaggi da mandare in giro per Gotham, sia in multigiocatore online, dove ogni giocatore può completare il team formando la propria bat-famiglia ideale.