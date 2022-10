Con l’uscita sempre più prossima di Gotham Knights, la Warner Bros. ha finalmente svelato i requisiti minimi di sistema richiesti per giocare la sua versione PC. La parola “minimi” in questo caso non è affatto casuale, dato che gli sviluppatori del gioco, per adesso, hanno deciso di rivelare solamente i requisiti di sistema richiesti per coloro che giocheranno il titolo a 1080p e 60fps, con il preset più basso però. Per quanto concerne i requisiti raccomandati, invece, si dovrà attendere un altro pochetto, con annunci che date le tempistiche di uscita attuali, probabilmente, non tarderanno troppo ad arrivare.

Di seguito trovate, quindi, il post condiviso sul profilo Twitter ufficiale di Gotham Kinghts con i suddetti requisiti:

Get your systems ready! Recommended settings to come soon. #GothamKnights pic.twitter.com/vRTlljvluu — Gotham Knights (@GothamKnights) October 12, 2022

Mirando a un’esperienza di gioco minima che si aggira sui 1080p e 60fps, nessuno si sarebbe mai aspettato, da Gotham Knights, dei requisiti troppo bassi, tenendo sempre in considerazione che in altri casi quando si parla di “minimi” si potrebbe anche andare a considerare i 30fps. Sottolineando quindi che anche se la situazione con questo gioco non sembra la più prestante in assoluto e di fatto, almeno in base a quello che sappiamo, non lo è, si tratta comunque di caratteristiche che se rispettate restano sopra alla media. Ovviamente se questi saranno i requisiti minimi richiesti per avviare e giocare Gotham Knights, resta curioso aspettare e vedere quali saranno quelli consigliati, immaginando che saranno molto più in alto dal punto di vista delle caratteristiche.

Non ci resta quindi che attendere nuovi dettagli in merito, prevedendo una richiesta di hardware molto più alta di quella che ci saremmo immaginati. Vi ricordiamo che Gotham Knights uscirà ufficialmente il 21 ottobre, e sarà disponibile su Xbox Series X/S, PlayStation 5, e PC. L’attesa verso questo titolo resta tanta, come anche la curiosità da parte dei fan storici della DC e di tutti gli appassionati dell’ultima ora.