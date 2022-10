Come saprete, con la giornata di oggi sono finalmente disponibili su Amazon i tanto attesi sconti del Prime Day di ottobre che, fino alla conclusione di domani, 12 ottobre, vi permetteranno di acquistare una moltitudine di prodotti a prezzi davvero eccezionali, con sconti imperdibili anche su articoli di fascia alta, normalmente venduti a prezzi proibitivi.

Non solo di ottime offerte, tuttavia, vive questo Prime Day tant’è che, tra le varie, vi segnaliamo che grazie alla nuova tornata promozionale di Amazon, c’è spazio anche per la ricercatissima PlayStation 5 di Sony, che è oggi acquistabile sul portale addirittura in bundle con lo splendido Horizon Forbidden West, il tutto al prezzo di 609,99€, ovvero quello che è il nuovo standard stabilito da Sony dopo il recente (e spiacevole) rincaro annunciato dalla società per il mercato europeo.

Il bello è che, a differenza delle offerte dei Prime Day vere e proprie, non occorrerà essere abbonati ad Amazon Prime per usufruire di questa eccezionale opportunità. Anche perché non si tratta di un’acquisto diretto, ma della formula inaugurata da Amazon, definita “acquisto ad invito”, e con la quale il portale cerca di combattere la piaga del bagarinaggio che si è abbattuta sulla console sin dal suo day one.

Sostanzialmente, parliamo di una sorta di prenotazione, a cui lo store farà fronte secondo le sue disponibilità, evitando agli utenti qualsiasi forma di coda, o anche solo la vaga possibilità che uno stock di console venga acquistato meccanicamente da bagarini e/o bot.

Per tutti i dettagli in merito a questa formula di vendita Amazon, il consiglio migliore è quello di recuperare subito il nostro articolo dedicato, in cui spiegammo per filo e per segno la dinamica di vendita messa in piedi dal portale. Qui è utile specificare, in sintesi, che si tratta di un’acquisto privo di code e sovrapprezzi, garantito da Amazon e che, allo stato attuale, rappresenta forse la chance migliore di acquistare la console al suo prezzo originale, specie considerando che, a causa dello shortage provocato dal COVID-19, il mercato ancora arranca nel tentativo di soddisfare la domanda globale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’acquisto su invito, ricordandovi che il portale non effettua alcuna comunicazione precisa in merito agli stock o ai tempi di consegna, motivo per cui vi toccherà armarvi di un po’ di pazienza.

Ciò detto, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

