God of War Sons of Sparta si arricchisce di un contenuto endgame pensato per i giocatori più esigenti: la Fossa delle Agonie è ora accessibile e porta con sé una struttura roguelike che promette decine di ore di sfide aggiuntive dopo la campagna principale. Mega Cat Studios ha voluto costruire attorno a questo titolo per PlayStation 5 un layer competitivo e rigiocabile che punta a trattenere la community attiva ben oltre i titoli di coda, un approccio sempre più diffuso nel panorama action moderno. La modalità introduce meccaniche di progressione persistente e modificatori dinamici che cambiano radicalmente ogni run, avvicinando l'esperienza a quella dei migliori roguelike del genere.

Il cuore della Fossa è la scelta dell'Agonia iniziale, un modificatore globale che altera le regole della partita fin dal primo momento. L'Agonia del Tormento, per esempio, costringe i giocatori a distruggere attivamente i vasi curativi per impedire ai nemici di rigenerare salute, ribaltando completamente le priorità tattiche durante i combattimenti. L'Agonia della Calamità, invece, trasforma ogni nemico abbattuto in una potenziale trappola esplosiva, richiedendo un posizionamento molto più attento sul campo di battaglia. Avanzando nella modalità è possibile impilare più Agonie contemporaneamente, aumentando esponenzialmente la complessità e le ricompense.

Sul fronte dei reward, il sistema si struttura su due livelli distinti. Al termine di ogni tentativo si ottengono Emblemi della sofferenza, valuta legata alle Agonie selezionate che, accumulata nel tempo, sblocca nuovi modificatori disponibili nelle run successive. Le Ceneri dell'Agonia rappresentano invece la risorsa più preziosa: si tratta di un materiale esclusivo della Fossa utilizzabile per acquistare potenziamenti permanenti che persistono tra un tentativo e l'altro, creando quella progressione meta-run tipica dei migliori esponenti del genere roguelike.

La Fossa può essere sbloccata prima del completamento della storia tramite la sequenza: su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, L1, R1, touch pad.

Per chi volesse gettarsi nella Fossa prima ancora di terminare la campagna, Mega Cat Studios ha inserito un codice di sblocco anticipato da inserire nel menu principale: su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, L1, R1, touch pad. Un omaggio alla cultura gaming che strizza l'occhio al celebre Konami Code, permettendo ai giocatori più audaci di testare le proprie abilità con Kratos senza aspettare i titoli di coda. Una volta inserita la sequenza, comparirà una nuova opzione nel menu dedicata all'accesso diretto alla modalità.

Uno degli elementi più interessanti della Fossa è il ritorno della cooperativa locale per due giocatori in split-screen, una modalità offline che molti appassionati ricordano con nostalgia dai tempi dei divani condivisi e dei pad extra. La co-op consente di affrontare le sfide con Kratos e Deimos in coppia, rendendo l'esperienza adatta sia ai giocatori solitari che a chi vuole vivere l'avventura con un amico presente in sala. Si tratta di una scelta in controtendenza rispetto all'online multiplayer dominante, che potrebbe fare la gioia di chi non ha mai smesso di apprezzare il gaming in compagnia fisica.

Il sistema di punteggio integrato nella Fossa aggiunge una componente competitiva implicita: al termine di ogni run vengono mostrati il punteggio attuale e il miglior risultato personale, incentivando il confronto e il miglioramento continuo tipico della filosofia roguelike.