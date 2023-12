Granblue Fantasy: Relink | Provato dell'action RPG

Qualche mese fa ero volata a Londra per provare in anteprima i due nuovi titoli del franchise Granblue Fantasy, ovvero Versus Rising (di cui vi parlerò tra qualche giorno) e Relink, un capitolo spin-off del tutto nuovo. Ebbene, dopo grandi avanzamenti nello sviluppo Cygames ci ha invitato nuovamente a provare l'action RPG in uscita l'1 febbraio 2024, così da provare in modo esteso la storia e la modalità multiplayer, oltre ad avere un assaggio di ciò che l'esperienza ha da offrire nell'end-game.

Una nuova storia sta per cominciare

La prova è iniziata con un'immersione di circa un'ora e mezza nella storia singleplayer di Granblue Fantasy: Relink, durante la quale ho avuto modo di svolgere i primi tre capitoli. La campagna durerà in totale circa 20 ore e vedrà come protagonisti molti dei personaggi che, se siete fan del franchise, già conoscete e amate: l'avventura è ambientata nel Mondo Celeste, popolato da numerose isole e quattro differenti razze, Umani, Erune, Harvin e Draf.

Oltre a loro vi sono gli Astrali, individui che un tempo cercarono di prendere il controllo del mare di isole fluttuanti e che vennero respinti dagli abitanti dei cieli, dando così inizio a un'era di pace. L'avventura ha inizio quando il Capitano della nave volante Grandcypher trova una lettera dal padre, il quale lo invita a viaggiare verso una particolare isola fluttuante; prima della partenza, però, la ciurma incontra una misteriosa ragazza chiamata Lyria, la quale cambierà per sempre il fato del protagonista, ma non solo.

Se siete fan di Granblue Fantasy in Relink troverete, dunque, il Capitano (il cui sesso è intercambiabile), l'adorabile draghetto Vyrn, Katalina, Rackam, Eugen e molti altri personaggi iconici all'interno del franchise. Uno degli aspetti interessanti dell'opera è che, come in altri action RPG, durante l'avventura potrete decidere di cambiare a vostro piacimento i membri della squadra, utilizzando quello che desiderate durante i combattimenti.

Ogni personaggio, infatti, è dotato di abilità e armi differenti, il che rende il gameplay di Granblue Fantasy: Relink molto flessibile e personalizzabile. Ciò che lo rende davvero unico è, però, il sistema Link: ogni volta che eseguirete attacchi in contemporanea con altri membri della squadra riempirete una barra che, una volta colmata completamente, vi permetterà di eseguire un attacco molto più potente e differente per ogni personaggio chiamato Skybound Art. Inoltre, se tutto il party riesce a rilasciarlo in tempi ravvicinati si genererà il Full Burst, una combo a 4 che, in modo simile a quanto accade in Persona, unisce tutti i membri per dar vita a un assalto capace di infliggere un'enorme quantità di danni.

Il multiplayer e l'end-game

Questo sistema è particolarmente utile durante le lotte in multiplayer, giacché incentiva i giocatori a svolgere un lavoro di squadra anziché attaccare ognuno a proprio piacimento. Nonostante ciò, anche durante la storia potrete controllare gli Skybound Arts degli altri membri del party, scegliendo se farglieli eseguire appena la loro barra sarà riempita o se aspettare il coordinamento perfetto per il Full Burst.

A proposito di multiplayer, questo giocherà un ruolo importante in Granblue Fantasy: Relink, giacché potrete imbarcarvi in numerose missioni secondarie con un massimo di 3 amici. Queste differiscono sia in termini di difficoltà che di tipologia ma, in linea generale, sono simili a quelle di Monster Hunter, giacché l'obiettivo principale è di eliminare un unico potente boss, oppure schiere di nemici minori. Dopo aver completato la missione, invece, la ricompensa saranno oggetti utili per migliorare il vostro equipaggiamento.

Durante la nostra prova abbiamo avuto modo di giocare con altri colleghi presenti in loco, non riscontrando alcun problema di collegamento. Quando uscirà il gioco non sarà, purtroppo, presente il cross-play tra PS5 e PC, bensì unicamente tra PS4 e PS5, limitando gli amici con cui avrete modo di giocare. Nonostante ciò, nel caso in cui un party non raggiunga i 4 membri reali, potrete decidere di colmare i posti mancanti con dei personaggi comandati dalla CPU, oppure imbarcarvi nelle quest con delle squadre meno numerose - o persino da soli - per aumentare la sfida.

Se con la campagna e le quest secondarie l'opera potrete arrivare a circa 40 ore di gioco, queste potranno addirittura essere duplicate con i contenuti end-game, di cui abbiamo avuto un assaggio tramite una dimostrazione hands-off da parte degli sviluppatori. Questi includono principalmente boss molto potenti che, in modo simile alle missioni normali, potrete svolgere da soli o in compagnia di amici; sebbene gli scontri siano senz'altro interessanti e appaganti da guardare (tanto che nei pattern dei nemici mi hanno persino ricordato Hades), arrivare a portare al massimo i personaggi richiederà sicuramente un enorme lavoro di grinding; il rischio, dunque, è che l'esperienza diventi troppo monotona e ripetitiva ben prima di raggiungere tali livelli, riservando questi contenuti unicamente ai fan più appassionati.

Granblue Fantasy: Relink varrà la pena?

Insomma, rispetto alla prima prova di qualche mese fa, a distanza di meno di due mesi dal lancio Granblue Fantasy: Relink è decisamente più convincente, a dimostrazione dell'impegno che Cygames ha riversato nel creare un'opera completa a tutto tondo e ricca di contenuti. Il dubbio, però, rimane lo stesso: riuscirà a distaccarsi dal mare di altri action RPG sul mercato rappresentando un titolo allettante anche per coloro che non conoscono il franchise, oppure interesserà unicamente agli appassionati della saga? Non ci resta che attendere il 1° febbraio 2024 per scoprirlo.