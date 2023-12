Grandi novità per Starfield, nel 2024 arrivano nuovi modi di giocarlo

Bethesda ha annunciato l'arrivo su Starfield delle tecnologie FSR3 di AMD e XeSS di intel. Questa importante aggiunta è prevista per il primo trimestre dell'anno prossimo, insieme a una serie di altri miglioramenti che promettono di ridefinire l'esperienza di gioco nello spazio.

L'annuncio ufficiale, pubblicato su Reddit dall'account ufficiale di Bethesda Softworks, ha rivelato che il supporto per FSR3 e XeSS sarà un vero vantaggio per i giocatori, offrendo un aumento dei frame e una maggiore fluidità di gioco. L'FSR3 potrebbe garantire anche una modalità 60 FPS per Xbox Series X.

Ma le novità non si fermano qui. Oltre al supporto per le tecnologie di generazione di frame, Starfield riceverà una serie di aggiornamenti molto richieste dai fan. Ovviamente ci saranno correzioni alle missioni, ma verranno anche introdotte le mappe delle città per semplificare la navigazione, e il tanto richiesto supporto per le mod (Creation Kit). Gli appassionati sperano che la community di Starfield possa replicare il successo delle mod create per Skyrim, ampliando ulteriormente l'esperienza di gioco.

Uno degli annunci più interessanti, però, riguarda la frase "nuovi modi per viaggiare". Possibile che Bethesda voglia introdurre "veicoli" o nuove possibilità esplorative, come il viaggio manuale interstellare.

Bethesda ha inoltre dichiarato di voler rilasciare aggiornamenti per Starfield ogni sei settimane, concentrati su correzioni di bug e miglioramenti al gameplay. Nonostante il lancio iniziale del gioco sia stato generalmente ben accolto per la sua stabilità, l'aggiunta di nuove funzionalità e il supporto alle tecnologie più recenti sicuramente renderanno l'esperienza di gioco ancora più appagante.