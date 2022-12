Negli ultimi anni ci siamo ormai abituati a godere di tutta una serie di titoli indipendenti arrivare fin da subito su quasi tutte le piattaforme da gioco più popolari. A volte però, può capitare che alcuni di questi promettenti indie escano prima su una piattaforma per poi arrivare solamente successivamente su tutte le altre. Questo è il caso di Gris, il meraviglioso indie che, dopo diversi anni dal suo lancio originale, è in procinto di arrivare finalmente sulle console Xbox e anche su PlayStation 5.

Il titolo di debutto di Nomada Studio è stato accolto con grandissimo entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica. Si tratta senza ombra di dubbio di uno dei titoli più interessanti e maturi del panorama videoludico, e proprio per questo suo fascino è uno di quei titoli che tutti, prima o poi, dovrebbero provare. Ora, dopo quattro anni dal suo lancio originale, Gris sta per arrivare anche su nuovi lidi videoludici.

L’annuncio è arrivato in queste pre, e sancisce ufficialmente l’arrivo di Gris su piattaforme Xbox. Oltre a diventare molto presto disponibile per tutti i giocatori in possesso di Xbox Series X|S o Xbox One, il fenomeno indie giungerà anche sulla console di ultima generazione PlayStation PS5. Come annunciato, Gris sarà disponibile su queste tre nuove console a partire dal prossimo 13 dicembre 2022.

Mancano pochissimi giorni quindi, e finalmente anche tutti coloro che non avevano ancora l’occasione di giocare al primo titolo di Nomada Studio potranno perdersi nel suo coloratissimo mondo e nelle sue forti tematiche. Se questo nuovo annuncio non dovesse bastarvi, sappiate che nella notte tra domani e venerdì ci saranno anche i The Game Awards 2022; evento che oltre a premiare i migliori videogiochi dell’anno sarà pieno di nuovi annunci entusiasmanti.

