GTA 3 fu scartato da Xbox: uno dei più grossi errori di Microsoft

GTA 3 è stato senza dubbio uno dei titoli più rivoluzionari per la saga di Grand Theft Auto. Grazie a questa terza iterazione il franchise è approdato per la prima volta nelle tre dimensioni, dando ai giocatori dell’epoca la possibilità di approcciarsi ad una città liberamente esplorabile in lungo e in largo. In molti si ricorderanno come il titolo fosse disponibile esclusivamente su PS2 al lancio, ma nessuno sapeva, prima d’ora, che Xbox si fece scappare l’occasione di ottenere quell’esclusività.

Il tutto è emerso solo di recente, dopo che Microsoft ha rilasciato un interessante documentario che ripercorre alcune delle più importanti tappe del marchio Xbox. Stando a quanto viene riferito in una parte di questo documentario, chiamato ‘Power On’, Kevin Bachus, che ai tempi si occupava di tenere attive le relazioni tra Microsoft e gli studi e le compagnie di terze parti, ha rivelato quello che è uno dei più grandi errori di Xbox: quello di non portare GTA 3 sulla console Microsoft.

Stando a quanto viene raccontato da Bachus all’interno del documentario, Rockstar Games voleva rivoluzionare la propria saga di Grand Theft Auto portandola alle tre dimensioni. Questo esperimento non convinse a pieno Microsoft, con alcuni responsabili che all’epoca pensavano che il passaggio dal 2D al 3D di GTA 3 non sarebbe stato funzionale e non avrebbe trovato successo una volta pubblicato.

Una storia che, sentendola oggi, ha quasi dell’incredibile, soprattutto se si pensa che, proprio grazie a GTA 3, la saga targata Rockstar Games ha conosciuto non solo il grande pubblico ma anche un successo che poi l’ha portata ad espandersi sempre di più capitolo dopo capitolo.