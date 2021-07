GTA 5 battuto da un party game per Switch e da un gioco sportivo

Dopo diverse settimane passate in cima alla classifica dei videogiochi più venduti in Italia, GTA 5 torna ad essere sconfitto non da uno, ma da ben due titoli, andando a perdere il primato e scendendo in terza posizione sia all’interno della classifica generale che in quella dedicata alle vendite su console. Ormai la classifica italiana riesce a sorprenderci sempre più spesso con dei giochi a sorpresa, ma vediamo questa settimana quali sono i titoli che hanno venduto di più in terra nostrana.

A pubblicare le classifiche dei giochi più venduti in Italia durante la scorsa settimana è stata IIDEA, la quale, come di consueto, ci aggiorna su come sta andando il mercato videoludico nella nostra penisola. Nella classifica generale GTA 5 scende al terzo posto, superato da ben due titoli. Al secondo posto troviamo il party game di Ubisoft Just Dance 2021 per Nintendo Switch, mentre a spuntarla questa settimana è un grande classico come FIFA 21.

La situazione all’interno della classifica per console resta invariata, con il titolo Rockstar Games che scende anche qui in terza posizione preceduto nuovamente da Just Dance 2021 e FIFA 21. Come ogni settimana, invece, è la classifica PC che ci mostra come in Italia i gusti variano parecchio dalle diverse community di appassionati. Al terzo posto troviamo il sempreverde picchiaduro Tekken 7, mentre il secondo e primo posto sono tutti di From Software con, rispettivamente, Dark Souls III e Sekiro Shadow Die Twice.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 25 | 21 giugno – 27 giugno 2021 pic.twitter.com/f22M6of6Vl — IIDEA (@IIDEAssociation) July 5, 2021

Non è la prima volta che in Italia il grande capolavoro targato Rockstar Games scende di posizioni all’interno della classifica dei giochi più venduti. D’altronde, è più di una generazione che GTA 5 rimane sulla cresta dell’onda, e in tutte e tre le classifiche pubblicate da IIDEA è decisamente il titolo più “anziano” di quelli presenti questa settimana.