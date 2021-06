GTA 5 in 8K è una meraviglia! Questa mod vi farà stropicciare gli occhi

Mentre i rumor su GTA 6 continuano ad emergere imperterriti in rete, la community di GTA 5 si diverte a gironzolare in lungo e in largo a Los Santos. Oltre al continuo supporto di Rockstar al gioco, attraverso contenuti sempre nuovi e variegati, i modder ci regalano spesso e volentieri diverse mod davvero speciali. In particolare questa recente mod permette di giocare al quinto capitolo della saga di Grand Theft Auto ad una risoluzione di 8K, ed è a dir poco una meraviglia.

La mod 8K di GTA 5 in questione è stata realizzata dai ragazzi di Digital Dreams, e ci mostra come il titolo open world targato Rockstar Games possa raggiungere il massimo del realismo con l’implementazione di una serie di mod come: QuantV 3D Clouds, Real Basement e Realistic Traffic. Il video che mostra la mod in azione sottolinea sicuramente una cosa, ovvero che Grand Theft Auto 5 non sembra affatto un gioco uscito nel 2013, ma una produzione decisamente più attuale.

Il video della durata di circa 8 minuti ci mostra prevalentemente diverse zone di Los Santos a bordo di alcune vetture, anch’esse inserite in GTA 5 attraverso alcune mod che mettono a disposizione dei giocatori auto di lusso come Lamborghini e varie supercar. Il tour continua con sezioni che ci mostrano la città virtuale sia di giorno che in notturna, sottolineando come visivamente la mod doni nuova vita a tutto il comparto visivo del titolo Rockstar Games.

Non è affatto la prima volta che vediamo mod per GTA 5 che puntano al pompare prepotentemente la grafica del gioco. Segnale che, forse, la community del giocatissimo titolo stia iniziando seriamente a voler passare al prossimo gioco della serie principale. Ma al momento Rockstar non sembra essere ancora intenzionata ad annunciare nemmeno un piccolo teaser del tanto chiacchierato prossimo GTA.