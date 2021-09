GTA esclusiva Xbox? Take-Two nel mirino, ma i dubbi sono tanti

Secondo le ultime indiscrezioni Microsoft starebbe preparando l’acquisto dell’intero gruppo editoriale di Take-Two, trasformando best seller come GTA, Red Dead Redemption e Borderlands in probabili esclusive Xbox. Realtà o fantasia? Il rumor non sembra molto attendibile, ma le risorse economiche di Microsoft potrebbero davvero coprire la spesa.

Le voci hanno iniziato a circolare nella giornata di ieri su internet, avvalorate da un famoso podcast d’oltreoceano chiamato Xbox Two, trasmesso durante il weekend e visibile in basso a questo articolo. Gli stessi conduttori del podcast, dopo aver presentato le ipotesi del caso, si sono mostrati dubbiosi sulla manovra. Secondo Jez Corden, conduttore del podcast e autore di Windows Central, i contatti tra Microsoft e Take-Two potrebbero essere in corso, ma data la crescita esponenziale dell’azienda madre di GTA ci sembra davvero improbabile una mossa strategica del genere.

Nessuno si sarebbe aspettato un anno fa l’acquisto di Bethesda da parte di Microsoft, eppure oggi gli utenti Sony affezionati ai lavori di Bethesda si ritrovano con la mancanza di Starfield dalle console PlayStation. Che stia per accadere davvero la stessa cosa con Take-Two e giochi come GTA? La holding videoludica di Take-Two Interactive ingloba al suo interno Rockstar Games, 2K Games, Firaxis e Private Division, tanto per citare alcuni studi e publisher famosi. Si tratta di un colosso che vale circa 18 miliardi di dollari, una cifra di gran lunga superiore all’acquisto del gruppo Zenimax di Bethesda (7.5 miliardi).

Sebbene le cifre siano esorbitanti, il costo dovrebbe essere alla portata di Microsoft, azienda la quale, ricordiamo, ultimamente ha cercato di acquisire TikTok per una cifra di circa 50 milioni di dollari. Se davvero Microsoft si stia muovendo per portare Take-Two tra le file degli Xbox Game Studios, potremmo anche trovare serie come GTA, Red Dead Redemption, Borderlands, NBA 2K, The Outer Worlds, Civilization e XCOM al lancio su Xbox Game Pass. Resta tuttavia da capire quanto siano attendibili queste informazioni e quanto un gruppo editoriale ambizioso come Take-Two possa giovarne da un accordo del genere.