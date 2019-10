GTA 5: nuove mod aggiungono 70 missioni, meccaniche RPG, Ada Wong e molto altro

GTA 5 in versione PC è un titolo che si avvantaggia delle mod per donare sempre più divertimento ai giocatori: ecco alcune mod molto interessanti.

GTA 5 è in circolazione da ormai 6 anni, eppure rimane uno dei titoli più giocati e amati dal pubblico. Come? Una parte del merito è da attribuire alle mod che, con la versione PC, permettono di rendere l’esperienza sempre diversa. Ancora adesso i giocatori si divertono a crearne di nuove, portando interessanti novità in quel di Los Santos.

Per esempio, GTA RPG aggiunge meccaniche da gioco di ruolo al titolo Rockstar. Parliamo di un sistema di punti esperienza progressivo, dialoghi dinamici con gli NPC e un sistema di bottino e oggetti basati su RNG (Random Number Generator, ovvero rilascio casuale dell’oggetto). C’è anche un sistema di missioni con un segnalatore a schermo, un’interfaccia utente in stile RPG e un profondo sistema di abilità e potenziamenti.

Un’altra mod, invece, include un pacchetto di 70 missioni: basandoci sulla descrizione, in queste nuove missioni i giocatori possono salire sulle auto come passeggeri, visitare zone interne degli edifici, hackerare PC, scassinare casseforti, e usare nuovi veicoli. Ci sono inoltre nuovi personaggi e le missioni sono molto più elaborate rispetto a quelle canoniche.

Una terza mod di GTA 5, invece, propone un update alla mappa di Los Santos. L’obbiettivo della mod è di migliorare le aree principali della mappa con nuove feature. Ad esempio, permette ai giocatori di entrare in più edifici. Inoltre aggiunge la collisione con i diversi materiali, texture ad alta risoluzione e LOD in vari luoghi.

Passiamo ora a qualcosa di meno ludico ma molto interessante: questa mod permette di interpretare Ada Wong, uno dei personaggi di Resident Evil 2 nella sua versione Remake. Il modello poligonale è dotato di tutte le animazioni facciali e il modello è di alta qualità. Inoltre è possibile scegliere un outfit tra due, con varie texture, oltre a definire lo stile dei capelli (sempre tra due) dotati di fisica.

Infine, ci sono delle mod che permettono di introdurre in GTA 5 anche Mechagodzilla e King Ghidorah: i fan apprezzeranno, anche se le mod mancano di alcune rifiniture, quindi non aspettatevi un lavoro perfetto.