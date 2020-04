GTA 5 Online: scoperto un glitch per far volare le auto, ecco cosa fare

GTA 5 e la sua componente online sono per certo uno dei giochi più longevi e apprezzati dal pubblico. Dopo anni, pur avendo ricevuto molteplici update ed espansioni (che modificano gli equilibri di gioco), si potrebbe pensare che gli appassionati conoscano ogni dettaglio dell’opera di Rockstar Games, ma a quanto pare non era così. Recentemente, infatti, alcuni giocatori hanno scoperto che all’interno di GTA 5 Online è possibile far volare la propria automobile, grazie a un glitch attivato da una mod dei mezzi.

Non tutti i veicoli hanno accesso a questo metodo, ma basta provare per verificare che il proprio mezzo preferito possa effettivamente farlo. Cosa si deve fare, precisamente? Secondo quanto segnalato, è sufficiente aggiungere uno “shunt boost” che di norma permette ai veicoli di spostarsi rapidamente verso destra o sinistra. C’è però un piccolo trucco: se si attiva il turbo mentre l’automobile è sul fianco, questa iniziare a volare. Basta quindi attivare a ripetizione il boost mentre si è in aria per volare nei cieli di GTA 5 Online.

Come potete vedere nel video qui sopra, condiviso su Reddit da un giocatore, è possibile volare per tutta la mappa, mantenersi in quota, salire più in alto e decidere in modo abbastanza preciso la direzione. L’utente è infatti stato in grado di atterrare in cima a un edificio con un mezzo di grandi dimensioni: un risultato non da poco.

GTA 5 Online continua quindi a stupire tutti i giocatori. Probabilmente, però, la sorpresa più attesa è un annuncio di GTA 6, che ancora sembra latitare. Diteci, credete che il gioco di Rockstar abbia ancora molto da dare, oppure oramai non volete altro se non un seguito?