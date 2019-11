GTA 5 e Red Dead Redemption 2: le modalità online saranno supportate a lungo

GTA 5 è attualmente uno dei titoli più amati e la sua modalità online (Grand Theft Auto Online) è uno dei videogame più importanti del panorama videoludico moderno, giocato regolarmente dai molti fan anche dopo sei anni dal lancio (avvenuto nell’ottobre 2013). Take-Two, compagnia madre di Rockstar Games, ha inoltre confermato che il titolo è un successo anche a livello economico: i giocatori hanno infatti speso il 23% in più rispetto al periodo precedente.

Il risultato è dovuto principalmente per l’update Diamond Casino & Resort, secondo quanto dichiarato dal CEO. In generale, durante il mese di luglio e di agosto il numero di giocatori attivi su base giornaliera, settimanale e mensile è cresciuto notevolmente. Si tratta di un risultato notevole, sia per “l’anzianità” del titolo sia considerando che è stata rilasciata anche la modalità online di Red Dead Redemption 2, la quale avrebbe potuto allontanare vari fan dall’online di GTA 5. Ricordiamo che GTA 5 ha attualmente piazzato 115 milioni di unità e su Steam è il quinto gioco più popolare.

Il continuo successo di GTA 5 va a discapito di Red Dead Redemption 2 e di Red Dead Online? Secondo il CEO di Take-Two l’avventura western “continua a prendere ritmo” ed “è cresciuta in modo regolare durante il secondo quarto“. Ovviamente non è un successo paragonabile a GTA Online, ma non è nemmeno possibile che lo sia: Red Dead Redemption 2 ha venduto 26.5 milioni di copie e è appena arrivato su PC; dovremo ancora attendere un po’ di tempo per capire se il titolo potrà replicare il successo di GTA 5.

Infine, è stato confermato che “Rockstar Games continuerà a supportare sia Red Dead Online che GTA Online con nuovi grandi update con lo scopo di far crescere il numero di giocatori totali e il coinvolgimento.” Diteci, voi cosa ne pensate? I due giochi vi hanno convinto?