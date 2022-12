Nella giornata di ieri Rockstar Games ha annunciato che le versioni PS5 e Xbox Series X, di GTA 5, riceveranno un importante aggiornamento legato alla grafica, in cui verrà finalmente aggiunto il ray-tracing alla modalità fedeltà, così da incrementare ulteriormente il realismo delle singole esperienze in game.

Un annuncio del genere non deve in alcun modo sorprendere alla luce del supporto che negli anni l’azienda ha continuato a dare a GTA 5, sia attraverso le varie pubblicazioni successive e continuative, sia con i miglioramenti, le aggiunte e le correzioni del caso. Il tutto è stato annunciato attraverso un lungo post nel Newswire di Rockstargames.com, spiegando per filo e per segno tutte le modifiche attualmente in atto con il titolo, con le varie aggiunte del momento.

Nel post/articolo viene specificata quindi l’aggiunta del “ray-tracing, la renderizzazione di riflessi in tempo reale su molte superfici”, attivabile tramite la modalità Fedeltà. Un’implementazione del genere avrà sicuramente un impatto gigantesco sull’esperienza totale di GTA 5, dimostrando ancora una volta l’impegno di Rockstar Games nel trasformare e adattare il capitolo più longevo che questa saga abbia mai visto.

Ad aggiungersi a questa cura generale, ovviamente, troviamo una community di giocatori che non ha mai smesso di amare questo videogioco, supportandolo in ogni modo possibile. Negli anni abbiamo assistito a tantissime iniziative sia di gruppo che private per omaggiare GTA 5, come tutte le mod incredibili che hanno totalmente trasformato e reinterpretato un lavoro che ancora oggi riesce perfettamente ad intrattenere, ad esempio. O la miriade di eventi, private pubblici, in cui la community ha gestito e partecipato sempre attivamente.

Il fatto di poter incrementare ulteriormente il realismo nella modalità fedeltà, che di per sé gira già sfruttando una risoluzione 4K nativa a 30 FPS, renderà ancora più felici i fan storici del titolo.