GTA 5 è un’opera videoludica immensa e che ancora oggi è popolata da milioni di appassionati. Sebbene Rockstar Games abbia già confermato di essere al lavoro sul prossimo capitolo della tanto amata saga free roaming, la quinta incarnazione continua ad essere supportata, con il mondo di gioco che si è espanso più volte. Oltre a Rockstar ci sono anche i modder che lavorano al gioco, proponendo una serie di mod di ogni tipo, e quella di cui stiamo per parlarvi potrebbe essere una delle più amate anche dai vecchi fan.

GTA V

La mod in questione ha l’ambizione di aggiungere alla mappa di GTA 5 delle aree già apparse in passato all’interno di GTA San Andreas. Parliamo della zona Las Venturas, che si rifaceva alla città di Las Vegas e di parti dello stato del Nevada, e dell’area di Bone County. Il team che si sta occupando di questo progetto fan-made è alquanto contenuto, ma l’idea di poter visitare vecchie aree all’interno della mappa del quinto GTA è davvero un’idea parecchio allettante.

Uno degli sviluppatori di questo nuovo progetto, conosciuto in rete come Antasurris, ha dichiarato sul Patreon della mod di aver sentito che mancava qualcosa a GTA 5, e questo “qualcosa” si tratta delle aree di Las Venturas e Bone County, che secondo Antasurris sono più che ottimi da inserire all’interno della mappa del quinto capitolo di Grand Theft Auto. Inoltre, attualmente parte di questo progetto ha già una serie di contenuti, con la mod che presenta le aree: El Castillo del Diablo, Heatstroke Highway e la Historic Route 69.

Lo stesso sviluppatore, infine, ha voluto dichiarare come il team preveda di pubblicare una versione giocabile della mod per i sostenitori Patreon entro la fine dell’anno, intorno al mese di dicembre. Non c’è ancora una data finale per il lancio della mod, ma Antasurris dice che il team della mod lavorerà anche nel corso del 2023 per progredire nella realizzazione totale del progetto.