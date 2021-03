GTA 5: streamer fallisce una rapina, l’attore di Michael lo aiuta

GTA 5 è sicuramente il capitolo più apprezzato dai fan, il tutto è testimoniato dalle vendite da capogiro che a distanza di anni dal suo rilascio ufficiale continuano ad aumentare a dismisura. Rockstar Games, forte del successo, continua ad aggiornare il titolo proponendo sfide sempre differente specialmente per la componente online, anch’essa apprezzata da una folta community che, specialmente in periodo di lockdown, continua a giocarci intensamente specialmente su PC grazie anche a mod varie, tra cui la più famosa RP.

Ha fatto scalpore quello che è successo al noto streamer Felix “xQc” Lengyell diventato nel giro di poco tempo uno dei più apprezzati dalla community di GTA 5. Il ragazzo durante una live non è riuscito a completare una rapina sentendosi improvvisamente male in diretta a causa del forte stato di stress. A cercare di risollevargli il morale è intervenuto Ned Luke, l’attore che ha interpretato Michael De Santa nel capolavoro Rockstar Games.

Attraverso un post su Twitter, l’attore ha voluto dare alcuni consigli allo streamer citando una conversazione in-game con Trevor durante la missione della rapina in banca. “Lento e costante, Q, lento e costante” avrebbe suggerito a Felix. Il post è diventato subito virale e siamo certi che il ragazzo abbia apprezzato certamente il gesto.

Slow and steady Q slow and steady @xQc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ https://t.co/JPLH619z5F — Ned Luke (@ned_luke) March 27, 2021

Durante quella famosa live Felix avrebbe quasi perso i sensi facendo preoccupare i migliaia di appassionati che lo stavano guardando. Nulla di preoccupante alla fine, il tutto è stato causato dall’intensità della missione. Sicuramente il ragazzo non avrà passato dei bei momenti, ma è simpatico vedere come nel giro di poco tempo gli siano arrivati consigli da un “esperto nel settore”. Auguriamo al noto streamer una pronta guarigione, sperando che in futuro possa prendere questi preziosi suggerimenti e finire una volta per tutti quella dannata missione online.