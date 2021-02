GTA 5: Johnny Silverhand di Cyberpunk 2077 è la star in un server RP

La modalità multiplayer di GTA 5 è una di quelle che ha saputo essere apprezzata dalla folta community sin dal suo lancio, ed è tutt’ora molto seguita grazie anche alle numerose modifiche avute negli anni. C’è però da considerare, in maniera sempre più massiccia, anche quella fetta di pubblico che si diverte a giocare il titolo in versione “RP” con tanto di regole da rispettare per ogni server. Anche nel Bel Paese questa folle e divertente modalità ha preso piede, con noti streamer che hanno potuto dare spettacolo durante le proprie live su Twitch.

Attraverso questa particolare modalità è possibile fare la conoscenza di personaggi davvero assurdi come Johnny Silverhand proveniente da Cyberpunk 2077. Si, avete capito bene, stiamo parlando proprio del personaggio interpretato da Keanu Reeves nell’opera di CD Projekt RED. Lo streamer Burn ha deciso di girare come il frontman dei Samurai sfruttando la sua capacità a creare bug di ogni tipo.

Ultimamente sta apparendo sempre più spesso e nel giro di poco tempo è diventato una vera e propria star del server. Durante una stream di Félix Lengyel, meglio conosciuto con il suo alias online xQc o xQcOW, è riuscito a dare spettacolo tra le strade di Los Santos con le sue “T pose” e continue frasi e citazioni prese direttamente da Cyberpunk 2077. Qui di seguito vi lasceremo una clip dedicata a questo indirizzo per vedere la genialità del ragazzo nell’interpretare in modo impressionante Johnny, soprattutto per quanto riguarda la tonalità della voce. GTA 5 Online versione RP è stata sicuramente una sorpresa in positivo, nonostante ricordiamo si tratti di una mod, ma è decisamente curioso come un titolo come Grand Theft Auto risulti essere comunque una grandissima opera seppur “lavata” dalla suo essere politicamente scorretta, anzi sotto certi versi risulta ancora più divertente.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a questa folle mod di GTA 5? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità e curiosità in ambito videoludico.