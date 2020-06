GTA 5 è un successo anche su Epic Games Store, record di utenti connessi

Sembra che il successo di GTA 5 e la voglia da parte dei giocatori di giocare al titolo Rockstar non conosca una fine. Il titolo open world dello studio americano è un successo costante da ormai più di una generazione, con un futuro che si prospetta ancora molto corposo di contenuti dato l’arrivo del gioco anche su PlayStation 5. A conferma del costante successo del titolo, c’è anche il raggiungimento di un nuovo record di utenti connessi su PC tramite l’Epic Games Store.

Il titolo di Rockstar Games è stato uno dei giochi regalati da Epic Games sul proprio store in questi ultimi mesi. Insieme a Civilization 6, GTA 5 al momento è uno dei videogiochi più giocati sullo store digitale della compagnia americana. Scendendo in maggiori dettagli, stando a Rockstar il quinto capitolo della saga di Grand Theft Auto ha fatto segnalare un aumento del 245% di giocatori su piattaforma PC.

In questi mesi Epic Games Store ha regalato anche un altro titolo molto amato dai fan del genere degli strategici/gestionali: Civilization 6. Anche il gioco sviluppato da Fireaxis ha fatto segnare in questi ultimi mesi un fortissimi aumento dei giocatori su PC, raggiungendo una percentuale del 477%. Infine, anche i guadagni del titolo strategico hanno subito un aumento del ben 52%.

Vi ricordiamo che nel corso delle settimane successive, sono stati regalati altri grandi titoli sull’Epic Games Store come per esempio: Borderlands The Handsome Collection, ARK Survival Evolved e il coloratissimo e folle puzzle game Overcooked. Cosa ne pensate di questo inarrestabile successo di GTA 5? State ancora giocando al quinto capitolo di GTA? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.