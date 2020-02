GTA 5 VR: ecco la mod che aggiunge il supporto a Oculus e SteamVR

GTA 6 è chiacchierato da tempo, ma GTA 5 non accenna affatto a perdere ritmo. La sempreverde opera di Rockstar Games deve il proprio successo alla componente multigiocatore, regolarmente aggiornata e ampliata, ma anche all’enorme supporto delle mod create dai fan. Ora, ne è stata resa disponibile una che aggiunge il supporto alla Realtà virtuale. GTA 5 VR è ora disponibile in un ottimo formato, grazie a quanto caricato su Github.

L’utente LukeRoss00 ha rilasciato ciò che lui chiama “Release 4“, nuoveversione della mod che dà accesso a una versione VR di GTA 5 realmente funzionante. In passato, infatti, varie mod avevano implementato la realtà virtuale in vari formati, ma non tutti gli aspetti del gioco erano funzionanti. Questa volta, secondo quanto promesso, tutto dovrebbe funzionare perfettamente.

La descrizione ufficiale spiega che questa mod supporta gli headset Oculus e SteamVR. Se si avvia il gioco ed è connesso un caschetto Oculus, la mod lo rileverà in automatico ed eseguirà il gioco su di esso, in caso contrario lo lancerà in modalità SteamVR. Attualmente non sono completamente supportati i Windows Mixed Reality e i Pimax: il creatore della mod ha contattato Microsoft e Pimax per cercare di risolvere i problemi, ma non è affatto detto che riceva supporto, quindi ci suggerisce di non trattenere il fiato per novità in tal senso.

Nel complesso, rispetto a precedenti mod, ci sono vari miglioramenti grafici e tecnici: la telecamera, in particolar modo, è molto più fluida e vari problemi minori sono stati eliminati, rendendo l’esperienza molto più godibile. Pare quindi che ci sia un nuovo motivo per giocare a GTA 5. Considerando il successo dell’opera, anche GTA 6 pare destinato a ricevere un grande supporto per lungo tempo: si tratta di una strategia che ha chiaramente pagato.