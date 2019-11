GTA 6: annuncio nel 2020? Un gruppo hip hop lo suggerisce

GTA 6 sarà annunciato nel corso dell'estate 2020? Un gruppo hip hop lo suggerisce, svelando una collaborazione con Rockstar Games.

GTA 6 è sempre al centro delle attenzioni dei giocatori. Anche se non è mai stato annunciato, molti lo danno per scontato e, a onor del vero, non hanno tutti i torti. Visto il successo del quinto capitolo, sia in versione classica che in modalità Online, GTA 6 sarà prima o poi rilasciato. Il punto è proprio il quando. Le voci in merito sono molte ma sono, per l’appunto, solo voci.

Se pochi giorni fa abbiamo potuto scoprire che Rockstar Games è attualmente alla ricerca di personale per la creazione di un gioco open world massiccio, basato sui propri personaggi, rivolto alle macchine da gioco next-gen, ora arriva un altro indizio “ufficiale” riguardo alla serie. Un gruppo hip hop chiamato City Morgue ha aggiornato la propria pagina Instagram affermando che nell’estate 2020 collaborerà con i creatori di GTA.

City Morgue, a hip hop group, teased this on Instagram today pic.twitter.com/SgmuT6jAK7 — Yan2295 (@Yan2295) November 10, 2019

Ovviamente non è detto che si tratti di GTA 6, però possiamo iniziare escludendo Red Dead Redemption 2, visto il genere di appartenenza. Esiste anche la possibilità che si tratti del molto chiacchierato Bully 2, anch’esso mai annunciato ma più volte al centro dei rumor. Volendo puntare un po’ più in alto, esiste la possibilità che sia in lavorazione un nuovo capitolo di Midnight Club, gioco automobilistico di Rockstar Games, ormai lontano dai riflettori da tempo, oppure anche un altro L.A Noire, non un titolo di grande successo, ma comunque sempre al centro dell’attenzione del pubblico grazie a remaster e versioni VR.

Le voci sono molte e, come sempre, non possiamo fare altro se non attenere nuove informazioni ufficiali. Ascoltando i rumor, GTA 6 potrebbe addirittura essere un’esclusiva temporale di lancio di PS5. Diteci, quali sono le vostre speranze per GTA 6?