GTA 6; annuncio a breve? Rockstar ha aggiornato i siti ufficiali del gioco

Negli ultimi giorni Rockstar Games avrebbe lavorato su alcuni siti web collegati al brand dell’attesissimo GTA 6. La notizia è stata chiacchierata su Reddit da parte di alcuni membri della community, che a quanto pare hanno direttamente indagato sulle mosse che Rockstar Games sta attuando in gran segreto.

Tra i domini già registrati e di proprietà di Rockstar Games abbiamo quelli di GTAVI e GTA6, che sembrano aver subito un chiaro intervento da parte della celebre casa di sviluppo. In effetti, la homepage del sito GTAVI.com non reindirizza più automaticamente i visitatori verso il portale ufficiale di Rockstar Games, ma rimanda invece a una pagina di errore.

Questo particolare è stato citato dal redditor Bozidarilic, il quale ha anche affermato che la modifica sarebbe avvenuta nella giornata di ieri. Dall’altro canto dobbiamo sottolineare che dietro a questa operazione di revisione dei portali web, potrebbe nascondersi un semplice rinnovo delle licenze, portato a termine per evitare che questi preziosi domini cadano vittima dei famosi speculatori che li acquistano per poi rivenderli a prezzi esorbitanti, a quelli che dovrebbero essere i legittimi proprietari del brand.

Per chi non lo sapesse, recentemente anche lo youtuber MrBossFTW si è detto sicuro che il prossimo attesissimo capitolo di GTA sarà annunciato a breve, affermando addirittura la data di mercoledì 25 marzo come possibile giorno per il primo reveal ufficiale da parte di Rockstar Games. Cosa ne pensate di questo nuovo rumor? State aspettando anche voi con impazienza il nuovo capitolo di GTA? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Vi invitiamo, inoltre, a seguire le nostre pagine per tutte le eventuali prossime notizie relative al mondo di Rockstar Games.