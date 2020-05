GTA 6: 5+2 città che ci piacerebbe visitare

Sebbene non sia ancora stato annunciato ufficialmente, GTA 6 continua ad essere uno dei videogiochi più desiderati dai gicoatori di tutto il mondo. Sono passati ben sette anni dal rilascio del quinto capitolo della saga di Rockstar Games, e i fan stanno iniziando a pensare a dove il team di sviluppo americano vorrà portarli nel futuro del brand. Immaginando nuove città da epslorare in tutta libertà, la redazione di Gfinity ha proposto una lista di cinque papabili ambientazioni a cui abbiamo voluto aggiungere due nostre speculazioni.

La prima scelta fatta dalla redazione ricade su Londra. La capitale inglese segnerebbe un ritorno per la saga di Grand Thef Auto, dove era già grande protagonista del capitlo GTA London 1969 uscito sulla prima PlayStation. Parlando di grandi ritorni, viene menzionata anche Miami; città della east coast americana già teatro degli eventi di uno dei capitoli più amati della serie: GTA Vice City.

Restando all’interno degli Stati Uniti d’America, la redazione di Gfinity va a menzionare anche due grandi metropoli come New York e San Francisco. Se la grande mela risulterebbe come un ennesimo ritorno, San Francisco sarebbe sicuramente una novità molto interessante da esplorare grazie alla struttura unica e particolare della città californiana. A chiudere la lista troviamo Tokyo; la capitale giappone porterebbe la serie al di fuori dei canoni classici a cui ci ha abituati sia per le ambientazioni scelte, ma soprattutto per le tematiche che verrebbero trattate all’interno di una metropoli costantemente in contrasto tra la tradizione e l’innovazione

Queste le cinque ambientazioni proposte dalla redeazione di Gfinity, ma dal momento in cui non conosciamo ancora nulla di ufficiale su GTA 6, crediamo che questo sia il momento perfetto per provare a viaggiare con la fantasia e provare a immaginare verso quale immaginario Rockstar vorrà portarci. Roma per esempio, esattamente come la Tokyo proposta da Gfinity, sarebbe una città molto distante da tutto ciò che la saga ha proposto ai propri appassionati in passato, sia per architettura che per l’atmosfera che si respirerebbe all’interno di quella che è la capitale italiana, nonchè una delle città europee più affascinanti.

Rimanendo all’interno degli USA sarebbe di sicuro interessante smettere di focalizzarci sul dove, piuttosto direi di provare ad immaginare un altroquando. Una delle mete più inaspettate e che spiazzerebbe gli appassionati, ci vedrebbe girovagare all’interno di una metropoli fittizzia dai tratti futuristici che possa avere al suo interno immense aree metropolitane con: grossi grattacieli dalle fattezze di astronavi, veicoli a levitazione, diverse fazioni in contrasto tra di loro e oscure megacorporazioni. Daltronde Rockstar ha già dato diverso spazio a diverse tematiche sci fi all’interno di GTA Online e sarebbe di sicuro curioso distaccarsi da metropoli circosrcitte al presente (o al passato) per viaggiare verso quello che è il futuro visto con gli occhi di Rockstar Games.