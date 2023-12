GTA 6, guardate che bello è il trailer riprodotto in GTA 5

Di recente siamo stati rapiti dall'incredibile lavoro del canale YouTube GTA Belgium, che ha ricreato il trailer di GTA 6 utilizzando il buon vecchio e amatissimo Grand Theft Auto 5.

Il lavoro è incredibile, nonostante i chiari limiti tecnologici del quinto capitolo della serie, che vede meno densità di edifici, persone e svariati dettagli apparsi nel trailer di GTA 6.

Non è la prima volta che gli utenti riescono a ricreare trailer di svariati giochi dentro GTA 5. Il merito va alla modalità "director" inserita nel titolo diversi anni fa, che consente di dare vita a veri e propri "film", grazie alla possibilità di inserire personaggi, veicoli a proprio piacimento.

Nel frattempo, il trailer ufficiale di GTA 6 ha superato la soglia delle 100 milioni di visualizzazioni, divenendo il trailer più visto di sempre nelle sole 24 ore.

Rockstar Games sembra quindi essere sulla strada giusta per consegnare un altro gioco di grande livello. L'attesa è però ancora lunga, visto che dovremo aspettare fino al 2025 per vederlo ufficialmente nei negozi. Se volete saperne di più sulle anticipazioni e i segreti celati nel primo trailer di GTA 6, non perdetevi la nostra analisi dedicata.