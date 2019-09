GTA 6: svelate immagini del gioco tramite un leak

GTA 6 è un gioco molto atteso e, ora, pare siano emerse le prime immagini del gioco tramite un leak. Ecco tutti i dettagli svelati fino a questo momento.

Sono passati circa sei anni dalla pubblicazione dell’ultimo capitolo di Grand Theft Auto 5 di Rockstar Games. Certo, l’opera è stata poi convertita per PC, PS4 e Xbox One, e i giocatori sono stati impegnati a portare avanti le loro avventure in GTA Online, ma tutti smaniano per un sesto capitolo. GTA 6, però, ancora non si fa vedere, per quanto i rumor non manchino. Ora, tramite le pagine di Reddit, è emerso qualcosa di nuovo: delle presunte immagini offscreen del gioco.

Come potete vedere poco sotto, la qualità è bassa. Non possiamo dire nulla di certo, ma viene naturale dubitare in parte della loro veridicità: in ogni caso, per ora non possiamo confermare o smentire la questione, visto che mancano dichiarazioni ufficiali da parte degli sviluppatori, i quali molto difficilmente interverranno. Le tre immagini mostrano il profilo del volto del protagonista di GTA 6, la sua auto e una scena in-game durante la quale si pilota una aereo. Il post Reddit originale è stato eliminato poco dopo la pubblicazione.

Secondo i rumor emersi negli ultimi mesi, GTA 6 racconterà la storia di un giovane delinquente che punta a divenire un signore della droga. Sarà ambientato negli anni ’80 e ha come fonte di ispirazione la serie TV Narcos. Ci saranno più città e la trama avrà luogo nell’arco di un lungo periodo di tempo.

Diteci, cosa ne pensate di questi rumor? Li ritenete un minimo credibili, oppure è solo un utente che cerca attenzioni?