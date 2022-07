Negli ultimi giorni, le voci e i rumour dietro GTA 6 sono arrivati uno dopo l’altro. Dalle indiscrezioni relative al numero di città e personaggi, fino all’ambientazione, molti hanno provato a ipotizzare come sarà il tanto atteso nuovo capitolo della celebre serie di Rockstar. Tuttavia, alcuni fan non stanno più nella pelle e hanno iniziato a prendere iniziativa per ingannare l’attesa.

Un utente, infatti, ha deciso di creare la schermata dei titoli per GTA 6. Il progetto è stato realizzato utilizzando Blender, un software gratuito di modellazione 3D e editing. Nella schermata creata dall’utente, possiamo vedere il paesaggio di un parcheggio al tramonto. Mentre la camera scorre in orizzontale, prima da sinistra verso destra e poi viceversa, ammiriamo un uomo in piedi vicino ad una panchina, una moto che crea un bel riflesso in una pozzanghera e un auto. Oltre a ciò, la schermata presenta ovviamente il titolo del gioco e la dicitura “Press any key” per avviare la partita.

Il risultato finale è sicuramente di ottima fattura ma occorrerà ancora parecchio prima di scoprire quanto l’utente si è avvicinato alla versione ufficiale. Nel frattempo, un veloce recap delle indiscrezioni degli ultimi giorni vede l’ipotetica presenza di tre città giocabili e quattro personaggi nel nuovo GTA 6. I fan, inoltre, si sono scatenati quando uno dei rumour ha riportato l’ipotetica presenza di un personaggio femminile come protagonista del titolo. Come sempre accade, infatti, questo genere di notizie causano enorme scalpore.

In ogni caso, non ci sono ancora notizie ufficiali relative a GTA 6 da parte di Rockstar. Gli sviluppatori si sono soffermati sulla posizione che il titolo dovrà essere il migliore della serie per continuare una tradizione di giochi che, pur mantenendo sempre la stessa identità, continua ad evolversi anno dopo anno senza mai invecchiare. Non vediamo l’ora di scoprire se la software house saprà rispettare le aspettative dietro al nuovo capitolo di Grand Theft Auto.