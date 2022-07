Di GTA 6 sappiamo ancora molto poco, solamente che Rockstar Games ci sta lavorando da ormai qualche anno. Di leak e rumor, invece, ce ne sono stati a bizzeffe e si è detto ormai tutto e il contrario di tutto sul prossimo capitolo principale di Grand Theft Auto. Ora, però, è Bloomberg a darci qualche possibile nuova informazione sul tanto atteso nuovo gioco di Rockstar, svelando una serie di cambiamenti molto importanti che sono stati apportati all’interno della compagnia statunitense.

Come sottolinea la redazione di Bloomberg all’interno del suo ultimo report, Rockstar Games ha passato gli ultimi quattro anni a rivedere la propria cultura interna di sviluppo e a lavorare per diventare un’azienda più positiva verso i propri dipendenti, creando un ambiente di lavoro più sano. Tutto questo, ovviamente, ha richiesto del tempo, e le modifiche interne hanno chiaramente rallentato anche lo sviluppo del nuovo progetto di Rockstar, ovvero il prossimo GTA 6.

A tutto questo Bloomberg aggiunge una serie di dettagli sul prossimo capitolo di GTA. Tra questi viene citata la presenza di una protagonista femminile di origini latine e l’ambientazione del gioco, che dovrebbe comprendere sia la città di Miami che una serie di cittadine e luoghi che stanno nel circondario. In tutto questo, viene sottolineato che il mondo di gioco si evolverà man mano, con nuove città che verranno aggiunte nel tempo.

Rockstar Games has spent the last four years overhauling its culture and working to become a kinder, more progressive company. But what does that actually look like? And what does it mean for the company's next game, Grand Theft Auto VI? My latest feature: https://t.co/8VlTh63uNm

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 27, 2022