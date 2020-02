GTA 6: un fan crea la mappa di gioco contenente tutte le città della serie

Aspettando la conferma da parte di Rockstar su un possibile GTA 6, gli appassionati hanno molto su cui speculare al momento. Tra i rumor e le voci di corridoio che si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi, il prossimo capitolo della serie di Grand Theft Auto sembra essere addirittura a portata di annuncio, ma per il momento da parte di Rockstar Games tutto tace. Ora, un fan ha realizzato un suo personale tributo al brand che sta facendo sognare gli appassionati.

L’utente in questione usa il nick di holidayonion, e ha creato una mappa che include tutte le città che sono apparse nella serie di GTA. Ovviamente non potevano mancare le più iconiche come Liberty City e Vice City sulla costa est, e Los Santos e San Fierro sulla ovest. Inoltre possiamo trovare anche alcune delle zone di interesse più amate dai fan dell’opera di Rockestar, come l’area 69, Las Venturas e North Yankton.

Insieme a tutto ciò, l’utente si è preso anche la libertà di aggiungere qualche nuova città per conto suo per completare al meglio la mappa di sua creazione. Tra queste possiamo notare la presenza di Houston, New Orleans, Denver e Dallas.

Al momento non si ha ancora nessun tipo di informazione ufficiale riguardo a GTA 6 e le voci di corridoio sembrano fare intendere tutto e il contrario di tutto. Non ci restare quindi che aspettare buone nuove, e capire se il prossimo grande progetto di Rockstar possa essere veramente GTA 6 o qualcosa di completamente inaspettato. Cosa ne pensate della mappa realizzata da holidayonion?