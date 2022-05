Nonostante Rockstar Games abbia già confermato di essere al lavoro sul prossimo capitolo principale della saga di Grand Theft Auto, sembra che ci sarà da pazientare molto prima di vedere qualcosa di concreto su GTA 6. Tutto questo alone di mistero attorno al sesto capitolo della serie, però, non fa altro che alimentare le speculazioni. Proprio un utente ha da poco realizzato una mappa fan-made che fa sognare a occhi aperti.

GTA V

Non è la prima volta che in rete appare una mappa di GTA 6, ma questa volta non si tratta di rumor. L’opera di questo fan, conosciuto in rete come ‘corryharris0715’, ha realizzato quella che, secondo lui, potrebbe essere la mappa dei sogni per il prossimo Grand Theft Auto. A oggi non sappiamo minimamente dove potrà essere ambientato il nuovo capitolo della saga, ma questo appassionato ha provato a immaginare un ritorno alla Miami di Vice City.

Più nel dettaglio tale appassionato ha immaginato una mappa gigantesca, la quale non solo comprenderebbe la tanto amata Vice City, ma anche un bel pezzo della Florida del sud. Ricordiamo che già in passato un rumor aveva ventilato la possibilità di vedere in GTA 6 una mappa di dimensioni incredibili, con tanto di più città esplorabili di varie dimensioni; un po’ come è accaduto in Red Dead Redemption 2, ma in più larga scala.

La mappa realizzata da questo appassionato è veramente fantastica, e speriamo che Rockstar Games abbia intenzione di portarci ad esplorare una regione così ampia nel prossimo GTA. Al momento, però, siamo in attesa di maggiori informazioni ufficiali su quello che è già uno dei giochi più attesi dagli appassionati.