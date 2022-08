Durante la call finanziaria per azionisti e investitori, Take-Two Interactive ha parlato anche di GTA 6. Non è un caso: sicuramente diversi partecipanti erano pronti a chiedere al publisher come stesse procedendo lo sviluppo della prossima, grande avventura open world della serie targata Rockstar Games, e l’editore non si è fatto cogliere impreparato.

Le dichiarazioni in merito a GTA 6 sono state fatte dal CEO di Take-Two Interactive, ovvero Strauss Zelnick, e sono dichiarazioni di un certo spessore. Zelnick ha ribadito ancora una volta che il gioco è ufficialmente in sviluppo e procede decisamente bene, alzando le aspettative verso il nuovo gioco. “Rockstar Games è determinata ancora una volta ad alzare il livello qualitativo della serie, della nostra industria e di tutto l’intrattenimento, esattamente come hanno fatto con ogni loro release di punta“, le dichiarazioni del CEO dell’editore, che sotto la sua ala distribuisce anche i giochi di 2K.

Le dichiarazioni di Zelnick sono sicuramente importanti e ci fanno capire, ancora una volta, perché Rockstar Games non abbia ancora deciso di svelare al mondo il nuovo capitolo della serie. Sebbene lo sviluppo proceda sicuramente bene, appare chiaro che il team di sviluppo abbia passato gli ultimi anni a cercare di innovare e aggiungere elementi inediti. Un lavoro lunghissimo, che probabilmente avrà richiesto diverso tempo prima di passare a uno sviluppo attivo, con test di meccaniche di gameplay ripetuti più e più volte e con un lungo processo di selezione su quali inserire e quali no. Tempo che ovviamente è stato speso anche per noi utenti, per entrare in contatto con un gioco decisamente migliore rispetto al precedente.

Con le dichiarazioni di Zelnick, non resta che attendere un eventuale annuncio ufficiale di GTA 6. Solitamente Rockstar Games è solita annunciare i suoi nuovi videogiochi verso la fine dell’anno, in un periodo che va da settembre a novembre. La speranza, ovviamente, è che un reveal arrivi proprio quest’anno, ma non è escluso che il team di sviluppo possa prendersi ancora un po’ più di tempo, facendo slittare l’annuncio al 2023.