GTA 6: Rockstar scatena nuovi rumor sull’ambientazione sud-americana

Come i fan di Rockstar Games sanno bene, negli ultimi mesi i rumor legati a GTA 6, nuovo capitolo della serie, sono apparsi in ogni dove. Facendone un riassunto, si pensa che il gioco sia ambientato in più regioni, principalmente Vice City e il Sud-America. Inoltre, pare che il gioco si evolva attraverso varie epoche, con tutte le conseguenti modifiche ambientali e stilistiche (ad esempio, nuove automobili e invecchiamento degli edifici). Ovviamente, sono solo rumor e, ricordiamolo, GTA 6 non è nemmeno stato confermato dagli sviluppatori; un po’ tutti lo ritengono già in sviluppo, ma l’ufficialità ancora manca.

Detto ciò, un recente tweet di Rockstar Games ha fatto tornare in auge tutti i suddetti rumor di GTA 6. Perché? Come potete vedere qui sotto, in un nuovo mini-trailer dedicato a GTA Online, la componente multigiocatore del quinto capitolo della serie, appare per un breve momento un’interferenza che mostra una parte del globo terrestre: il Sud-America è “casualmente” l’elemento più visibile. Potete verificare voi stessi.

The Diamond Casino & Resort: Score Big in Los Santos pic.twitter.com/M8TQ1KTEEZ — Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2019

Ovviamente questo non è da considerarsi in alcun modo una conferma ai rumor, ma di certo sarebbe una strana coincidenza. Inoltre, ricordiamo che si tratta di un video legato a GTA Online, quindi è possibile che si tratti di un teaser dedicato a nuove espansioni. Rockstar Games ha già confermato di voler supportare la modalità multigiocatore per ancora un po’ di tempo (probabilmente circa un anno): considerando il grande successo che ancora riscuote, è perfettamente comprensibile.

GTA 6 arriverà, prima o poi, questo possiamo dirlo, ma il quando e il come è ancora da definire. I rumor parlano anche di altri giochi in sviluppo, come Bully 2 e un (poco probabile?) titolo ad ambientazione medioevale. Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che Rockstar sia pronta a fare qualche annuncio legato al futuro, oppure temete che ci vorrà ancora un po’ di tempo?