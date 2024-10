GTA 6: un ex-dipendente di Rockstar conferma che uscirà solo quando sarà perfetto

L'ex technical director di Rockstar Games, Obbe Vermeij, ha dichiarato che, conoscendo perfettamente la filosofia della software house, Grand Theft Auto 6 potrebbe subire un ritardo rispetto alla data di uscita prevista per il 2025 esclusivamente se non sarà perfetto in ogni suo aspetto.

Le sue dichiarazioni, basate sulla sua esperienza come ex direttore tecnico di Rockstar North, gettano luce sulle possibili sfide che il team di sviluppo sta affrontando.

"GTA 6 venderà per oltre 10 anni e per Rockstar non c'è concorrenza di cui preoccuparsi."

Vermeij, che ha lavorato su titoli iconici come GTA 3 e GTA 4, ha spiegato che Rockstar non rilascerà il gioco finché non sarà completamente soddisfatta del risultato, anche se ciò dovesse comportare un rinvio.

"Rockstar probabilmente non sarà in grado di determinare se riuscirà a rispettare la scadenza del 2025 fino a maggio circa", ha affermato Vermeij, motivo per il quale ogni rumor su eventuali rinvii, prima di quella data, sarebbero, sempre secondo Obbe, da ritenersi privi di fondamento.

L'ex sviluppatore ha ricordato che la decisione di posticipare GTA 4 fu presa circa quattro mesi prima della data di uscita originale, citando problemi di codice, missioni incomplete e problemi di prestazioni su PlayStation 3 come i principali motivi del rinvio.

Vermeij sostiene che ritardare il lancio è quasi sempre la scelta giusta, soprattutto per un gioco destinato a vendere per oltre un decennio come GTA 6 e per il quale non ci sono competitor sul mercato che possano impensierire la software house.

Vermeij ha anche accennato a potenziali sfide tecniche, in particolare riguardo all'ottimizzazione del gioco per la console Xbox Series S, definendola "un mal di testa per gli sviluppatori". Ha suggerito che l'obiettivo ideale sarebbe far girare GTA 6 a 30 fps su Series S, Series X e PS5 base, con la PS5 Pro che offrirebbe un'esperienza più fluida, tentando di raggiungere i 60 fps.

Per quanto riguarda la versione PC di GTA 6, Vermeij ha scherzosamente suggerito una possibile uscita nel 2027, lasciando intendere che i giocatori su questa piattaforma potrebbero dover attendere significativamente più a lungo rispetto alle controparti console.

È importante sottolineare che queste sono speculazioni basate sull'esperienza personale di Vermeij, e che qualsiasi decisione ufficiale sul rilascio del gioco spetterà a Rockstar e alla sua società madre, Take-Two Interactive.

Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, si era detto "altamente fiducioso" riguardo alla data di uscita prevista per l'autunno 2025 durante una dichiarazione rilasciata lo scorso maggio.

Mentre i fan attendono con impazienza ulteriori notizie ufficiali, le parole di Vermeij offrono uno sguardo interessante dietro le quinte dello sviluppo di uno dei titoli più attesi dell'industria videoludica.

La decisione di Rockstar di prendersi il tempo necessario per perfezionare il gioco, anche a costo di potenziali ritardi, sottolinea l'importanza che l'azienda attribuisce alla qualità del prodotto finale.