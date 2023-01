Negli ultimi giorno sono state pubblicate e inviate un sacco di segnalazioni dai giocatori di GTA Online relative all’attuale situazione hacker. In base a quanto riportato sembra che un massiccio numero di questi stia manovrando gli account dei giocatori modificando le loro statistiche in game e rendendo loto la vita impossibile. Come risponderà Rockstar alla sua community? Riusciranno a sistemare la situazione? Da cosa dipende questo attacco così numeroso?

Rockstar is aware and have been logging any affected account before the first mod menu started abusing the new exploits.#GTAOnline https://t.co/eDtVrOGXQn — Tez2 (@TezFunz2) January 21, 2023

Per quanto concerne le ragioni riguardo agli ultimi attacchi in GTA Online, ci sono più possibili cause e teorie sul web. C’è chi ha legato la situazione hacker al codice sorgente del gioco trafugato lo scorso anno e chi rimanda il tutto, semplicemente, al fatto che lo sviluppatore ha interrotto gli aggiornamenti inerenti alla sicurezza, agevolando situazioni del genere.

In base a quanto riportato dalle varie segnalazioni e da Insider Gaming sembra che questi hacker stiano sfruttando un exploit che consente loro, specialmente se si accede in game senza attivare il proprio firewall, di modificare, corrompere e bannare gli account degli altri giocatori a loro piacimento (in termini di statistiche, denaro, ecc.ecc.).

L’unica soluzione che i giocatori di GTA Online hanno trovato, almeno per adesso, è stata quella di segnalare quanto sta accadendo sia a Rockstar che sul web, con post provenienti anche dai personaggi più in vista (come Tez2, un famoso insider). Con questi si cerca di allertare più persone possibili dicendo loro di evitare il login per proteggere account e progressi raggiunti fino ad ora.

Non essendoci ancora una soluzione ufficiale la community stessa si sta prodigando per cercare di “metterci una pezza” in qualche modo, in attesa di un intervento ufficiale e diretto che riequilibri la situazione.

