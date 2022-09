Gli appassionati di GTA Online e Rockstar Games lo sanno benissimo, Los Santos è da sempre una città estremamente imprevedibile in tutto (anche quando si gioca semplicemente a GTA V), e specialmente quando si sceglie di percorrerla a tutta velocità, tirando l’acceleratore al massimo lungo le sue strade. Recentemente, però, uno streamer ha messo in evidenza un bug abbastanza noto alla community stessa di GTA Online, anche se al momento non si conoscono le ragioni della sua esistenza. La sua presenza, comunque, impatta direttamente l’esperienza di gioco, aprendo la strada ad alcune riflessioni e speculazioni che a oggi non hanno ancora trovato alcuna soluzione o risposta.

Il tutto è stato messo in evidenza da un recente video pubblicato dal giocatore Kuruma, nel quale è possibile vederlo correre a tutta velocità per la città, con la sua auto sportiva, per poi essere attaccato, improvvisamente, da una macchina casuale apparentemente attratta alla sua. Questa sorta di bug con effetto magnetico potrebbe, ovviamente, disturbare i giocatori di GTA Online in qualsiasi momento, magari proprio nel corso di alcune dinamiche delicate, inficiando sulle loro partite.

In apparenza parrebbe quasi che questo effetto suddetto si ponga come risposta diretta ad alcuni atteggiamenti del giocatore, quasi a volerlo rallentare. A oggi, comunque, non c’è alcuna spiegazione in merito a questo specifico fenomeno, e non esistono ragioni logiche secondo cui gli NPC del traffico dovrebbero reagire così alle modalità di gioco dei giocatori.

Alcuni hanno addirittura teorizzato che si tratti di una dinamica voluta all’interno di GTA Online, di un’interferenza e conseguenza al giocatore stesso. Fatto sta che per qualche motivo alcune macchine si muoveranno all’improvviso contro di noi, e se non si pone la dovuta attenzione potrebbero davvero risultare problematiche. Secondo qualcun altro questo genere di dinamiche avvengono più spesso nel corso dei lavori in-game del CEO; resta comunque interessante vedere se saranno prese delle precauzioni in merito, magari con un aggiornamento mirato.