GTA San Andreas, pronti ad andare a Liberty e Vice City? Ora si può

GTA San Andreas è stato uno dei titoli più influenti della sesta generazione videoludica (nonché il titolo più venduto su PlayStation 2), influenzando tutt’oggi il panorama videoludico grazie alle versioni per smartphone e per le console di ottava generazione. Uno degli aspetti che ha contraddistinto la versione PC del gioco, è stato l’ampio numero di mod realizzate da semplici utenti e fan della perla targata Rockstar Games. Il modder ‘dkluin’, ha rilasciato una nuova versione della mod ‘GTA Underground’; analizziamo assieme cosa apporta al titolo!

La versione 4.1.7, è dotata di un nuovo programma d’installazione e, inoltre, migliora anche la stabilità e le prestazioni della mod originaria (pubblicata per la prima volta nel 2015). Ad esempio, risolve alcuni problemi di sincronizzazione UG-MP, come la perdita delle colorazioni e dei finestrini dei veicoli, dopo averli correttamente installati dal mod shop. Adesso, però, analizziamo la vera chicca del lavoro del modder dkluin.

GTA Underground combina la mappa di GTA San Andreas con le storiche Liberty City e Vice City. Non ancora pienamente soddisfatto, il modder ha deciso di inserire all’interno anche le mappe dei due Manhunt e di Bully (altre IP di Rockstar Games). Il risultato? Un’unica e ricca grande mappa, proprio come sperano i fan della saga possa avvenire nel prossimo GTA 6 (di cui vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato). Non vi resta che visionare la mod, cliccando qui, per scorrazzare dalla solare Los Santos alla nebbiosa Liberty City!

Cosa ve ne pare di questa succulenta mod GTA Underground? Qualora decideste di provarla, fateci sapere cosa ne pensate argomentando qua sotto nei commenti! Come sempre, vi invitiamo a restare aggiornati con noi di Game Division!