GTA San Andreas avrà sempre un posto speciale mel cuore degli appassionati della saga di Grand Theft Auto. La community non ha dimenticato il capitolo uscito originariamente su PlayStation 2, tanto che ancora oggi ci capita di vedere una serie di nuove mod e creazioni molto interessanti da parte dei fan di quest’opera. Proprio a tal proposito, è stato scovata in rete una nuova versione fan-made di San Andreas che è di fatto un gioco horror in pieno stile Five Nights at Freddy’s.

Più che una mod, questa volta parliamo di un vero e proprio gioco fan-made a sé stante. Il progetto si chiama Grove Street 404 ed è stato realizzato da uno sviluppatore indipendente chiamato Piotr Rycabel. Questa versione “alternativa” di GTA San Andreas può sembrarvi familiare a un primo sguardo nelle ambientazioni e nei modelli dei personaggi, ma ben presto vi accorgerete che in questo titolo c’è qualcosa di strano e fuoci dalla norma.

Come accade già nel popolare horror Five Nights at Freddy’s, il compito del giocatore sarà quello di monitorare una serie di telecamere a circuito chiuso posizionate attorno all’iconica Groove Street di GTA San Andreas (potete acquistare la trilogy su Amazon) e segnalare qualsiasi movimento o avvenimento insolito. Man mano che questa esperienza familiare, ma non troppo, andrà avanti vi accorgerete che quella Groove Street è più strana e sinistra di come ve la ricordavate.

Questo progetto vuole si essere un qualcosa di diverso per la serie GTA, ma è anche un bellissimo omaggio a quel capitolo nato su PlayStation 2 che ha fatto battere forte il cuore a tantissimi videogiocatori, molti dei quali si sono avvicinati alla saga free roaming di Rockstar Games proprio grazie a questa iterazione.

