Lo sappiamo: siete tutti in attesa di novità su Grand Theft Auto 6. Rockstar Games continua però il suo silenzio, impegnata a lavorare per regalare uno splendido reveal che possa, almeno in parte, compensare quel maledetto leak di metà settembre, che ha in parte rovinato l’effetto sorpresa del gioco. Nonostante ciò continuano a emergere dettagli sui vecchi giochi della serie, come quello odierno, che collega GTA 5, GTA 4 e ovviamente il multiplayer.

Andiamo con ordine: il primo Grand Theft Auto ad avere una modalità multiplayer fu proprio il quarto capitolo, che debuttò nel 2008 per PS3 e Xbox 360. Il vero successo del multigiocatore del franchise avvenne però con il supporto a GTA 5, che ancora oggi continua a trainare le vendite delle varie versioni del gioco. Il quinto capitolo della serie però poteva presentare un rifacimento della modalità Guardie e Ladri, appartenente proprio a GTA 4.

Secondo quanto riportato da alcuni dataminer, la modalità avrebbe permesso ad alcuni giocatori di vestire i panni dei criminali impegnati a mantenere il controllo di determinate zone della città. Il tutto, ovviamente, con gli utenti che sarebbero stati in grado di conquistare ulteriori territori. Una modalità sicuramente interessante, ma forse troppo ambiziosa da poter realizzare senza impattare sulle performance e sul mantenimento dei server di gioco.

Per quanto in GTA 5 questa modalità non sia riuscita a vedere la luce, non è escluso che il prossimo capitolo della serie non proponga qualcosa di simile. Il know how di Rockstar Games potrebbe essere infatti aumentato a tal punto da poter mantenere qualche novità decisamente interessante per il multiplayer, senza poi contare che il nuovo hardware di PS5, Xbox Series X|S e ovviamente quello dei PC potrebbe fornire un assist non indifferente. Sicuramente però la scomparsa di una simile modalità è un’occasione sprecata per un comparto multigiocatore che avrebbe potuto dare ancora di più.