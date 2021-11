GTA Trilogy: apparsi in rete dei gameplay estesi dei tre giochi

La febbre di GTA è sempre molto alta, e gli appassionati di tale serie sono sempre pronti ad immergersi nell’universo fatto di crimini imbastito da Rockstar Games. L’annuncio della GTA Trilogy, però, ha permesso anche ai più nostalgici della saga di emozionarsi nel rivedere i classici usciti in epoca PlayStation 2 sotto una veste grafica rivista. La trilogia uscirà domani, ma sul web stanno già cominciando ad emergere spezzoni molto estesi di gameplay dei tre titoli.

Ad oggi Rockstar Games ha rilasciato qualche trailer e diverse immagini della GTA Trilogy, ma mancava ancora all’appello uno spezzone di gameplay in cui poter dare un’occhiata più approfondita alle tre rivisitazioni dei GTA classici. A proporre ciò ci ha pensato un utente su YouTube, il quale sembrerebbe aver ricevuto una copia in anticipo e non ha perso tempo, caricando sul suo canale una serie di video in cui possiamo osservare il gameplay di GTA 3 e Vice City.

Un secondo utente ha poi postato su ResetEra una breve clip in cui appare il gameplay di San Andreas. A differenza dello youtuber, questa clip è meno efficace dato che è stato ripreso il televisore tramite uno smartphone, ma il risultato riesce comunque a dare un’idea maggiore sul comportamento del titolo all’interno della GTA Trilogy. In tutti e tre i video possiamo già intravedere una serie di differenze rispetto alle versioni PS2, come la possibilità di far ripartire una missione all’istante.

Vi ricordiamo che la GTA Trilogy Definitive Edition verrà rilasciata ufficialmente a partire da domani 11 novembre in formato digitale, mentre le versioni fisiche saranno disponibili tra circa un mese. Il titolo è acquistabile per le piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.