GTA Trilogy: c’è chi lo ama e chi lo odia, voi da che parte state?

L’annuncio di GTA Trilogy – Definitive Edition ha fatto davvero moltissimo rumore. Negli ultimi giorni, infatti, dopo il reveal del trailer e delle prime immagini si sono alzate diverse voci su Internet. E tutte vertono, ovviamente, per l’aspetto grafico.

La GTA Trilogy, infatti, non è un remake. Rockstar Games non ha assolutamente deciso di ricostruire da zero i modelli poligonali di personaggi e ambiente di gioco ma ha preferito per una versione rimasterizzata. Questo ha portato ad una sorta di nuovo stile, che si distacca dai toni freddi e aumenta la stilizzazione dei personaggi e dei non protagonisti, rendendoli molto vicini ad una sorta di ibrido tra cartoon e il classico stile realista. Ovviamente è stato fatto anche un grande lavoro sull’ambiente di gioco, tra modelli e un sistema di illuminazione completamente rifatto. Nonostante queste migliorie il pubblico si è comunque spaccato a metà, tra chi elogia e chi critica il lavoro di Rockstar.

Il luogo dove queste opinioni sono presenti è ovviamente Twitter, che ha inglobato l’opinione di tantissimi giocatori tra il serio e e il faceto. Alcuni infatti elogiano il nuovo lavoro di Rockstar, che oltre ad aver reso molto bene alcuni personaggi (soprattutto alcuni dettagli come ad esempio le dita delle mani), ha anche citato le cover storiche del gioco. Ad altri però non è assolutamente piaciuto il trattamento, reputandolo un lavoro troppo superficiale, con texture aggiornate senza però modificare ad esempio la geometria degli edifici. Alcuni osano addirittura un paragone con i modder, che a detta loro riuscirebbero a fare un lavoro nettamente migliore.

PC modders did a better job Here is GTA: III, Vice City & San Andreas – "Free version"#GTATrilogy #GTATrilogyDefinitiveEdition pic.twitter.com/GzNZLGGQnv — Tiger (@TigerCA123) October 23, 2021

Per quanto possa piacere oppure no, la GTA Trilogy si avvicina. Il pacchetto, che include il terzo capitolo, San Andreas e Vice City ha rimpiazzato i giochi originali presenti su Steam e sui vari store. Questo perché i giochi nelle loro nuove edizioni hanno anche dei controlli migliori, più adatti ai tempi moderni. La Trilogia debutterà nel 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Nintendo Switch, mentre si accaserà su mobile (iOS e Android) nel 2022.