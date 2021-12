GTA Trilogy senza pace: le copie fisiche fanno arrabbiare i giocatori PlayStation

Non è passato molto dall’annuncio e poi dal lancio della GTA Trilogy, con Rockstar Games che ha deciso di far rivivere i tre capitoli classici dell’era PlayStation 2 sulle console di nuova generazione. Purtroppo il lancio della trilogia non è andato liscio, e sono stati molteplici le problematiche a cui i giocatori hanno dovuto assistere. Come se non bastasse, sembra che adesso sia emersa una nuova situazione che sta facendo innervosire non poco i giocatori PlayStation.

A differenza delle copie digitali della GTA Trilogy, uscite lo scorso 11 novembre, le versioni fisiche della trilogia sono arrivate sugli scaffali dei negozi soltanto qualche giorno fa. Nell’acquistare la propria copia del titolo in versione fisica, il giocatori PlayStation si sono accorti che l’edizione PS4 non permette di effettuare l’upgrade alla versione PS5, a differenza delle copie Xbox One che comprendono di base il passaggio della trilogia alla versione Series X|S.

Questa mancanza sta infastidendo e non poco i giocatori PlayStation, i quali hanno tempestato i social di una serie di lamentele a riguardo. C’è anche chi ha provato a contattare direttamente Rockstar Games, ottenendo una risposta che conferma l’assenza di tale upgrade dall’edizione fisica della GTA Trilogy per PlayStation 4. Il supporto della compagnia, inoltre, ha anche specificato che tale assenza non si tratta di un bug.

Everyone can finally buy a physical version of the GTA Trilogy in most retail stores – but there’s a catch. You can’t upgrade to the PS5 version if you decide to pickup the physical version. I strongly advise against buying it until the game is improved with more patches. pic.twitter.com/Y23mbJTRGc — Ben Turpin (@videotech_) December 17, 2021

Sebbene il supporto di Rockstar abbia confermato l’assenza di un upgrade da PS4 a PS5 per le copie fisica della GTA Trilogy, al momento non è ancora stato pubblicato alcun comunicato ufficiale sulla situazione. Quel che da più noia ai giocatori PlayStation è vedere come la situazione su console Xbox sia completamente all’opposto.