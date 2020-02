GTA V: vendute oltre 120 milioni di copie

Proviamo a tornare indietro di sette anni, più precisamente nel 2013, come si presentava il mondo in quel periodo? Partiamo con il dire che a livello ecclesiastico successe qualcosa di assolutamente unico, per la prima volta un papa abdica in favore di un altro e, solo sei mesi dopo, un altro evento epocale scosse la terra, uscì GTA V. Ebbene si, possiamo dire che il tempo passa molto velocemente, ma pare che il titolo Rockstar abbia giovato di una giovinezza quasi eterna, visto le vendite che hanno superato le 120 milioni di copie in tutto il mondo.

Grand Theft Auto V ha venduto solo nel 2019 ben 13 milioni di copie, numeri che hanno ovviamente soddisfatto Take-Two Interactive il quale ha citato anche gli ottimi risultati della componente online del titolo, generando una spesa totale in crescita del 54% nell’ultimo trimestre dell’anno appena trascorso, grazie anche all’uscita di Diamond Heist e altri contenuti particolarmente apprezzati dal pubblico.

Anche ad inizio 2020 il gioco online ha registrato numeri davvero importanti registrando il record di presenze tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Per quanto riguarda invece l’altro titolo targato Rockstar, Red Dead Redemption 2 ha raggiunto quasi le 30 milioni di copie vendute ed anche la sua componente online sta crescendo ogni giorno di più.

GTA V rimane il gioco più venduto del decennio negli Stati Uniti, Take-Two ha dichiarato che Rockstar Games continuerà a supportare con contenuti aggiuntivi sia GTA Online sia Red Dead Online. Purtroppo nella riunione con gli azionisti non si è ancora parlato di GTA VI. Ad oggi infatti siamo circondati da leak e rumor vari e non ci rimane altro che tirare le somme su tutte le informazioni rivelate. Qui potete leggere tutto quello che sappiamo fin’ora. Cosa ne pensate di questa notizia? State ancora giocando al titolo Rockstar? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.