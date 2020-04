Guilty Gear Strive: data della closed beta svelata

Bandai Namco e Arc Systems Works hanno annunciato che Guilty Gear Strive sarà pubblicato in Italia, oltre che in varie altre parti del mondo, dal Bandai Namco. La partnership riconferma il legame tra i due publisher, dopo la proficua collaborazione per l’acclamato Dragon Bal Fighter Z. Guilty Gear Strive sarà disponibile entro la fine del 2020 per PlayStation 4.

Guilty Gear Strive è il nuovo titolo della serie di Guilty Gear, che porterà il franchise a nuovi livelli grazie a un gameplay rinnovato e un design aggiornato, creati dal principale team di sviluppo, già conosciuto per i suoi titoli precedenti. La Closed Beta di Guilty Gear Strive si terrà dal 16 al 19 aprile 2020 e consentirà di provare sia le partite online che la modalità VS COM, dando la possibilità di impersonare Sol, Ky, Chipp, Axl, Potemkin, May e Faust.

“Siamo lieti di annunciare che BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT distribuirà il nuovo titolo della serie di Guilty Gear, Guilty Gear Strive. Sono sorpreso che la chiacchierata avuta con Harada qualche anno fa si sia concretizzata”, ha commentato Daisuke Ishiwatari, General Director della serie di Guilty Gear, “Mi auguro che questa collaborazione possa avvantaggiare sempre più utenti in Europa e Asia. Stiamo lavorando duramente con BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT per consentire a tutti loro di giocare a Guilty Gear ancora più che in passato. Speriamo che non vedano l’ora di farlo!”

“Ho sempre pensato che sarebbe stato fantastico collaborare con ARC SYSTEM WORKS, e siamo lieti di esserci riusciti. Intendiamo migliorare e promuovere maggiormente la community dei picchiaduro insieme”, ha aggiunto Katsuhiro Harada, General Producer di Bandai Namco. “La costante collaborazione tra le due società ci consentirà di portare altri fantastici giochi in ogni dojo di tutto il mondo!”